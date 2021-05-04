  • 30°C
香港時間 : 2021504日 (週二) 15:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】Mox首推信用卡Mox Credit　申請速度及流暢度成亮點

博客 13:45 2021/05/04

分享：

【虛擬銀行】Mox首推信用卡Mox Credit　申請速度及流暢度成亮點

Mox喺4月14號推出咗Mox Credit，打住「Simple. Smart. Instant.」嘅口號，容許客戶喺現有嘅Mox Card上面增設信用額，成為香港首家推出信用卡嘅虛擬銀行。

咁華田都有少少好彩，算係頭幾批可以申請Mox Credit嘅客戶。其實喺申請完嗰刻，我個人就已經覺得呢隻Product非常Impressive，亦都可以話為香港信用卡市場喺「申請之快速」同埋「使用之流暢」訂立咗一個新嘅標準。

【虛擬銀行和電子錢包有咩分別？　電子錢包有咩限制？：按此

今日就同大家分析一下啦。

申請之快速

首先同大家分享幾張申請Mox Credit嘅截圖，大家睇唔睇到有咩亮點呢？我自己就睇到有2大亮點喇！

第一個亮點係速度之快，應該係現存香港紀錄了。

大家可以望望左上角個時間，申請由19:35開始，撳一下「Apply for Mox Credit」、掃一吓T&C、確認職業收入住址，就已經Straight through咗個Application，跟住就攞到個信用額喇，成個過程我大概用咗1分鐘多啲（如果無職業病死都要睇吓個T&C應該再快少少……），速度之快，應該打破香港紀錄了。

其實香港有部分銀行都做到相近成績，不過只限於「現有客戶多申請一張信用卡」嘅情境，例如已經有一張HSBC Visa Signature，再多開一張HSBC Red Mastercard，兩張卡共用一個信用額先可以做到咁快。

【刷臉時代來臨！新加坡OCBC人臉識別ATM有幾勁？：按此

第二個亮點就係我係無交過證明文件，包括職業、入息、住址證明都無交過。咁對銀行嚟講好似好危險咁喎，咁呢個就好睇銀行同TU（即係TransUnion信貸資料庫）有幾老友喇。

銀行其實可以喺TU查到客人喺申請其他銀行信貸時候遞交過嘅住址、還款記錄、信用類型、信用額等嘅資料，不過銀行可以做到幾實時、有無API將TU數據直接倒入銀行數據庫、有無Decision engine做到Instant credit approval再定埋信用額，就完全係另一回事喇。

咁喺19:50華田就收到TU嘅提示短信話Mox已經查閱咗我嘅信貸記錄（要每月課金畀TU先有呢個提示服務的），即係證明Mox已經同TU起好晒API，可以即時導入客人嘅Credit record，再有Decision engine決定個信用額，咁呢個都係另一個業界代表喇。

所以話，可以令大家喺2分鐘之內，毋須遞交文件，手指撳幾吓就攞到Credit，係一啲都唔簡單。咁當然係咪真係咁迅速，就好睇大家信用情況同埋銀行有幾手緊，而兩者都係分分秒秒可以轉嘅，如果大家做唔到我呢個Record唔好找我晦氣吖吓！

Mox Credit有咩咁特別？，請按【下一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (123) — Mox Credit 為香港信用卡市場訂立的 2 個新標準】

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

相關文章

【虛擬銀行】2021年虛銀必須解決的3件事
2021/01/26
【虛擬銀行】2021年虛銀必須解決的3件事
經虛擬銀行買外幣會唔會着數啲呢？
2021/01/12
經虛擬銀行買外幣會唔會着數啲呢？
【虛擬銀行】虛銀大舉減息　真係單純「減息」咁簡單？
2021/03/09
【虛擬銀行】虛銀大舉減息　真係單純「減息」咁簡單？

你可能感興趣

【虛擬銀行】2021年虛銀必須解決的3件事
14:07 2021/01/26
【虛擬銀行】2021年虛銀必須解決的3件事
經虛擬銀行買外幣會唔會着數啲呢？
14:35 2021/01/12
經虛擬銀行買外幣會唔會着數啲呢？
【虛擬銀行】虛銀大舉減息　真係單純「減息」咁簡單？
15:51 2021/03/09
【虛擬銀行】虛銀大舉減息　真係單純「減息」咁簡單？

最新專欄文章 更多

博客 - 【虛擬銀行】從虛銀信用卡支付天然優勢　看傳統銀行包袱
2021/04/28
【虛擬銀行】從虛銀信用卡支付天然優勢　看傳統銀行包袱
博客 - DBS新卡網上簽帳自選回贈5%　邊間銀行先係自選回贈始祖？
2021/04/20
DBS新卡網上簽帳自選回贈5%　邊間銀行先係自選回贈始祖？
博客 - 虛擬銀行和電子錢包有咩分別？　電子錢包有咩限制？
2021/04/13
虛擬銀行和電子錢包有咩分別？　電子錢包有咩限制？
博客 - 曾規定職員做滿10年方可結婚　令呢間銀行有「毀婚銀行」綽號
2021/03/31
曾規定職員做滿10年方可結婚　令呢間銀行有「毀婚銀行」綽號
博客 - 刷臉時代來臨！新加坡OCBC人臉識別ATM有幾勁？
2021/03/23
刷臉時代來臨！新加坡OCBC人臉識別ATM有幾勁？
虛擬銀行 Mox 滙豐控股（00005） 信用卡

下一篇文章

【數字經濟】全球數字稅大潮來勢洶洶　中國貴為「數字大國」應如何應對？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 首批限量3,000張！虛銀Mox不銹鋼黑卡開箱（有片）
首批限量3,000張！虛銀Mox不銹鋼黑卡開箱（有片）
博客 - 【邊一個發明了返工】月入6萬係咩概念？月入1萬、月入2萬、月入3萬又點生活？（內附香港打工仔入息水平一覽，睇下自己係食物鏈第幾層）
【邊一個發明了返工】月入6萬係咩概念？月入1萬、月入2萬、月入3萬又點生活？（內附香港打工仔入息水平一覽，睇下自己係食物鏈第幾層）
博客 - 【儲蓄保險】穩陣收息之選　短期儲蓄保險保證回報高達3.5%　
【儲蓄保險】穩陣收息之選　短期儲蓄保險保證回報高達3.5%　
博客 - 【寵物保險】為寵物買保險抵唔抵？比較5大寵物保險保障
【寵物保險】為寵物買保險抵唔抵？比較5大寵物保險保障
博客 - 【MPF】兼職員工要如何供強積金？
【MPF】兼職員工要如何供強積金？
博客 - 加密貨幣新星　狗狗幣係咩來頭？
加密貨幣新星　狗狗幣係咩來頭？