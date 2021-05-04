▲ 【虛擬銀行】Mox首推信用卡Mox Credit 申請速度及流暢度成亮點

Mox喺4月14號推出咗Mox Credit，打住「Simple. Smart. Instant.」嘅口號，容許客戶喺現有嘅Mox Card上面增設信用額，成為香港首家推出信用卡嘅虛擬銀行。

咁華田都有少少好彩，算係頭幾批可以申請Mox Credit嘅客戶。其實喺申請完嗰刻，我個人就已經覺得呢隻Product非常Impressive，亦都可以話為香港信用卡市場喺「申請之快速」同埋「使用之流暢」訂立咗一個新嘅標準。

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今日就同大家分析一下啦。

申請之快速

首先同大家分享幾張申請Mox Credit嘅截圖，大家睇唔睇到有咩亮點呢？我自己就睇到有2大亮點喇！

第一個亮點係速度之快，應該係現存香港紀錄了。

大家可以望望左上角個時間，申請由19:35開始，撳一下「Apply for Mox Credit」、掃一吓T&C、確認職業收入住址，就已經Straight through咗個Application，跟住就攞到個信用額喇，成個過程我大概用咗1分鐘多啲（如果無職業病死都要睇吓個T&C應該再快少少……），速度之快，應該打破香港紀錄了。

其實香港有部分銀行都做到相近成績，不過只限於「現有客戶多申請一張信用卡」嘅情境，例如已經有一張HSBC Visa Signature，再多開一張HSBC Red Mastercard，兩張卡共用一個信用額先可以做到咁快。

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第二個亮點就係我係無交過證明文件，包括職業、入息、住址證明都無交過。咁對銀行嚟講好似好危險咁喎，咁呢個就好睇銀行同TU（即係TransUnion信貸資料庫）有幾老友喇。

銀行其實可以喺TU查到客人喺申請其他銀行信貸時候遞交過嘅住址、還款記錄、信用類型、信用額等嘅資料，不過銀行可以做到幾實時、有無API將TU數據直接倒入銀行數據庫、有無Decision engine做到Instant credit approval再定埋信用額，就完全係另一回事喇。

咁喺19:50華田就收到TU嘅提示短信話Mox已經查閱咗我嘅信貸記錄（要每月課金畀TU先有呢個提示服務的），即係證明Mox已經同TU起好晒API，可以即時導入客人嘅Credit record，再有Decision engine決定個信用額，咁呢個都係另一個業界代表喇。

所以話，可以令大家喺2分鐘之內，毋須遞交文件，手指撳幾吓就攞到Credit，係一啲都唔簡單。咁當然係咪真係咁迅速，就好睇大家信用情況同埋銀行有幾手緊，而兩者都係分分秒秒可以轉嘅，如果大家做唔到我呢個Record唔好找我晦氣吖吓！

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (123) — Mox Credit 為香港信用卡市場訂立的 2 個新標準】