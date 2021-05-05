Crostini「馬卡龍蛋糕禮盒」優惠價訂購$98 平一半！ 精明消費 10:30 2021/05/05 分享： 甜品控有福啦！如果你鍾情法式甜品，只要喺今日上Crostini網站，就可以用98元優惠價訂購原價198元嘅「馬卡龍蛋糕禮盒」，優惠訂購做埋最後今日！取貨日期為5月5日至年5月7日，注意若在5月7日之後提取，將收取原價，並需於提取時補回差價。 訂購網頁 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 Delifrance期間限定尊貴外賣下午茶驚喜價$198 今日 Delifrance期間限定尊貴外賣下午茶驚喜價$198 OK便利店買一叮飯盒送橙汁飲品 2021/05/04 OK便利店買一叮飯盒送橙汁飲品 最後今日！7-Eleven買指定三文治送山楂蘋果汁飲品 2021/05/04 最後今日！7-Eleven買指定三文治送山楂蘋果汁飲品 麥當勞購買指定超值早晨套餐 即送自動泡沫洗手液機套裝 2021/05/03 麥當勞購買指定超值早晨套餐 即送自動泡沫洗手液機套裝 GIORDANO網店送上母親節驚喜 購買抗菌寢具系列可享7折！ 2021/05/03 GIORDANO網店送上母親節驚喜 購買抗菌寢具系列可享7折！ 著數優惠 蛋 甜品 AR 蛋糕