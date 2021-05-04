▲ 【Bill Gates離婚】蓋茨夫婦結束27年婚姻 香港情況會點分資產？

微軟（美：MSFT）創辦人蓋茨（Bill Gates）在社交網站宣布與妻子梅林達（Melinda）離婚，結束長達27年的婚姻。據《福布斯》全球富豪榜，蓋茨淨資產達1,240億美元，不少人關心兩人財產分配問題。因為亞馬遜（美：AMZN）行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）與妻子離婚後，其前妻一躍成為全球女首富。夫妻離異往往涉及財產分配，在香港又會如何處理？

【盤點名人離婚分身家情況：按此】

衛達仕律師事務所合夥人古明慧指，先要視乎雙方有否達成婚前協議，若雙方在婚前已徵詢律師意見，以及進行適當的財產披露，並簽署婚前協議，離婚後法庭理應接受該婚前協議。不過，由於本港法庭尚未承認婚前協議，因此婚前協議只會是法官考慮因素之一。

假若沒有簽署婚前協議，法庭就會視乎雙方的賺錢能力、婚姻情況及子女數目等，決定如何分配資產及贍養費。一般而言，離婚個案的雙方都要申報所有財產，包括共同資產及個人資產，待法庭決定如何分配。而法庭有絕對的酌情權去決定如何分配財產。

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甚麼情況下需要付贍養費？

古明慧指出，如家庭總資產不多，雙方分配一半資產後，若其中一方不足以穩定地生活，法庭才會考慮給予贍養費。此外，若雙方結婚逾8年以上，屬於一段長期婚姻，當其中一方一直依賴另一方生活，而於分配資產後亦未能靠此維生，便有機會得到贍養費。

古明慧亦表示，法庭會以平衡原則，釐定離婚雙方受款人的需要和付款人的能力，亦會考慮雙方收入、資金來源、日常需要和責任、婚姻年期和雙方年紀、生活水平、對家庭的經濟或非經濟貢獻，以及因離婚導致的任何實益損失，從而決定配偶或子女贍養費。如付款人拒付贍養費，有可能會被判監，若付款一方無力償付贍養費，應向法庭申請對原命令作出調整並解釋情況，以免遭法庭檢控。

責任編輯：曹佩鈞

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