【美股分析】AI大數據顛覆傳統信貸風險評估　Upstart造就借貸雙贏

「借錢梗要還」、「還得到先好借」這兩句說話，幾乎每個港人每日都接觸到。不過，對於剛出道的Z世代來說，很大機會是「還得到都無人肯借」，原因是信貸評分制度未有與時並進，再者如果能夠利用大數據及人工智能，就可以快速就不同背景的個案審批，高效、省時及有效控制風險是一大優勢。

用人工智能評估風險

Upstart（美：UPST）正擊中市場盲點，利用人工智能技術顛覆傳統信貸風險評估，成功為銀行爭取更多貸款生意。

成立於2012年的Upstart，三位始創人各有來頭。Dave Girouard早於2004年加入Google，一手湊大Google Cloud成為業內領導者；Anna Mongayt Counselman同樣來自Google，任職期間帶領Gmail業務顯著擴張。至於年紀最輕的Paul Gu，20歲之齡便取得矽谷創投教父Peter Thiel的創業資助金，放棄了耶魯大學光環。

Paul Gu看準剛投入社會的真正後生仔，缺乏信貸紀錄且工作資歷有限，惟可能因學費開支已孭起一身債，而銀行又因為傳統信貸評分乏彈性，無法接觸Z世代市場。Paul Gu運用AI對非傳統信貸數據（如大學主修科目）進行分析，系統並會利用機械學習技術提升運算準確度。在2020年第四季，有71%貸款可立即獲批，並且不用上載文件、通話或等候。

貸款者及銀行雙雙受惠

結果發現Upstart的信貸評分模式，批出的貸款宗數較傳統模式多27%，至於批出貸款的利率水平則較傳統模式平均低出16%，但當然會有懷疑平台是否濫批以博取銀行生意。不過，事實亦發現，同一個成功批核率，違約個案數字比美國大型銀行低75%；相反，若然以同一貸款損失率為基準，Upstart批出的貸款數目可比美國大型銀行多173%。

亦即是說，Upstart的AI貸款批核，可令銀行控制風險之同時，爭取更多貸款生意，尤其一直未觸及的Z世代市場；至於貸款者則可享有更優惠利率水平，減低利息開支負擔。這對於從事放貸的金融機構來講，絕對是十分有用及有價值的服務。

規模效益顯現 已實現盈利

作為貸款者及銀行夥伴的橋樑，Upstart現時有97%收入是來自銀行收費，大部分為轉介費或服務，自身業務不涉及信貸風險承擔。去年完成貸款宗數突破30萬宗，按年增加39.6%；2017至20年間，複合年均增長率達62%。回顧去年第四季收入按年增加39%，至8,671萬美元，經營溢利1,039萬美元，大升196%，純利102萬美元，倒退84%。撇除非經營因素，經調整經營現金溢利1,550萬美元，增長121%；經調整經營現金溢利率18%，提升4.7個百分點，經調整純利543萬美元，相當於每股7美仙，減少30%。

此外，值得留意的是Upstart計劃由個人貸款領域逐步伸延，包括規模更龐大的汽車貸款市場，以及信用卡和學生貸款等。Upstart正進行對汽車經銷軟件公司Prodigy的收購，並預期會在2021年第二季內完成，現時有高達20億美元的汽車銷售是汽車銷售商使用Prodigy完成。在2019年第四季至2020年第三季，美國汽車貸款規模達6,260億美元，透過收購估計可令Upstart擴大進入920億美元無抵押私人貸款市場的機會。

大升後因配股回調

總結來說，Upstart的成功就是利用超過1,600項收集到個人消費及其他訊息，再利用大數據及人工智能（AI）去作出風險評估。換言之，公司業務做得愈大，歷史愈長，其價值就會變得愈深厚。Upstart值錢的是擁有的數據、收集數據的網絡及演算法。Upstart去年底以每股20美元上市，憑着顛覆傳統，掛牌以來曾經高見165美元關口，累積升幅超過7倍。上月初以每股發售價120美元，配售200萬股集資，配股消息拖累股價個多月來回落約1成。

公司將於5月11日派發首季成績表，要捕捉下一升浪的話，短期調整可能是絕佳吸納機遇。





【原文︰金融科技新星 Upstart】（收費文章）

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