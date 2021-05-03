  • 24°C
香港時間 : 2021503日 (週一) 19:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iBond 2021】新iBond料月內推出　買好唔買好？

收息攻略 18:34 2021/05/03

分享：

【iBond 2021】新iBond料月內推出　買好唔買好？

財政司司長陳茂波在今年《財政預算案》提及將發行不少於150億元的通脹掛鈎債券（iBond），並表示第8批iBond會於本月稍後時間推出。而去年發行的第7批iBond仍可在二手市場買賣，又是否值得考慮？

香港股票分析師協會副主席郭思治（郭Sir）直言對買iBond的態度保守，因為iBond息率低，對一般長者的經濟效應不大，無法追上現時物價，惟對部分投資者來說屬於「穩陣」的投資。

【大媽意外長揸A股升百倍好羡慕？　有隻藍籌10年跌75%！：按此

他續指，若投資者想收息，縱使第7批iBond保底息有2厘，但股市亦有不少收息股可供選擇，例如電訊類股份、公用股及內銀等，息率均超過5厘。不過，他亦提醒投資者，股票會受大市影響，或多或少都會有升跌，而iBond價格相對穩定，故投資者都要衡量自身承擔風險的能力。

雖然郭Sir對iBond持保守態度，但投資者若要買iBond，他認為新iBond會較二手iBond好。因為新iBond在上市當日都會升，若升至105元，都可以賺5%；而二手iBond則缺乏投資價值。不過他認為，若資金只是存放在銀行的話，轉移至投資iBond會是一個較佳的選擇。

 

記者：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 收息之選

相關文章

大媽意外長揸A股升百倍好羡慕？　有隻藍籌10年跌75%！
2021/04/27
大媽意外長揸A股升百倍好羡慕？　有隻藍籌10年跌75%！
好息之徒不能錯過！3萬元本金　買「銀行」好過擺銀行　高息內銀同你數
2021/04/23
好息之徒不能錯過！3萬元本金　買「銀行」好過擺銀行　高息內銀同你數
建構穩陣收息組合　4隻公用股畀你參考（附組合名單及入市價建議）
2021/04/28
建構穩陣收息組合　4隻公用股畀你參考（附組合名單及入市價建議）

最新專欄文章 更多

建構穩陣收息組合　4隻公用股畀你參考（附組合名單及入市價建議）
2021/04/28
建構穩陣收息組合　4隻公用股畀你參考（附組合名單及入市價建議）
中資金融股收息增長組合　波動市中有咩選擇？
2021/03/17
中資金融股收息增長組合　波動市中有咩選擇？
【港元定存】3個月港元定期存款　最高1.8厘年息係呢間
2021/02/16
【港元定存】3個月港元定期存款　最高1.8厘年息係呢間
【收息之選】派息基金普遍收7至9厘息好穩陣？　投資有何要注意（附10大高派息基金列表）
2021/02/03
【收息之選】派息基金普遍收7至9厘息好穩陣？　投資有何要注意（附10大高派息基金列表）
【銀色債券2020】銀債以外選擇　短期儲蓄保、銀行存款都有穩陣高息之選
2020/12/21
【銀色債券2020】銀債以外選擇　短期儲蓄保、銀行存款都有穩陣高息之選
債券 收息股 股票 郭思治 陳茂波 iBond 財政預算案 通脹 公用股 財政司

下一篇文章

建構穩陣收息組合　4隻公用股畀你參考（附組合名單及入市價建議）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【收息之選】派息基金普遍收7至9厘息好穩陣？　投資有何要注意（附10大高派息基金列表）
【收息之選】派息基金普遍收7至9厘息好穩陣？　投資有何要注意（附10大高派息基金列表）
2021年高息藍籌大檢閱 7厘股息以上有7隻
2021年高息藍籌大檢閱 7厘股息以上有7隻
【收息股組合】買齊呢6隻港股入場費唔使5萬　月月有息收！
【收息股組合】買齊呢6隻港股入場費唔使5萬　月月有息收！
好息之徒不能錯過！3萬元本金　買「銀行」好過擺銀行　高息內銀同你數
好息之徒不能錯過！3萬元本金　買「銀行」好過擺銀行　高息內銀同你數
建構穩陣收息組合　4隻公用股畀你參考（附組合名單及入市價建議）
建構穩陣收息組合　4隻公用股畀你參考（附組合名單及入市價建議）
【虛擬銀行】8間虛銀全開業　邊間虛擬銀行優惠計劃着數啲？
【虛擬銀行】8間虛銀全開業　邊間虛擬銀行優惠計劃着數啲？