▲ 【iBond 2021】新iBond料月內推出 買好唔買好？

財政司司長陳茂波在今年《財政預算案》提及將發行不少於150億元的通脹掛鈎債券（iBond），並表示第8批iBond會於本月稍後時間推出。而去年發行的第7批iBond仍可在二手市場買賣，又是否值得考慮？

香港股票分析師協會副主席郭思治（郭Sir）直言對買iBond的態度保守，因為iBond息率低，對一般長者的經濟效應不大，無法追上現時物價，惟對部分投資者來說屬於「穩陣」的投資。

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他續指，若投資者想收息，縱使第7批iBond保底息有2厘，但股市亦有不少收息股可供選擇，例如電訊類股份、公用股及內銀等，息率均超過5厘。不過，他亦提醒投資者，股票會受大市影響，或多或少都會有升跌，而iBond價格相對穩定，故投資者都要衡量自身承擔風險的能力。

雖然郭Sir對iBond持保守態度，但投資者若要買iBond，他認為新iBond會較二手iBond好。因為新iBond在上市當日都會升，若升至105元，都可以賺5%；而二手iBond則缺乏投資價值。不過他認為，若資金只是存放在銀行的話，轉移至投資iBond會是一個較佳的選擇。

記者：曹佩鈞

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