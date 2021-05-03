唔睇你可能後悔！　股神在股東會給投資新手的忠告

股神巴菲特一年一度的巴郡股東會於上周六召開。對於過去一年，他眼見很多新投資者進入股海，巴菲特以例子說明世界變化太快，提醒投資新手要懂得分散風險。在會上，他指出，1989年全球20大市值公司，今日已全部不在名單上，可見世界的變幻，提醒投資者不宜盲目「瞓身」。



過去1年，疫情下很多國家「封城」，人人留在家，無所事事，加上有證券商以「一世免佣」作招徠，網絡券商App簡單易用，因而吸引不少投資新手湧入股票市場。巴菲特對於這個現像抱有中性態度，不批評也不鼓勵，但他卻向新手散戶提出以下的忠告，一起看看他的忠告。

分散風險 資產要多元化



巴菲特再一次向投資者表示，要注意分散風險並且要更多元化。他以全球前20大市值股票作比較，1989年3月底止，以金融業和製造業企業為主，而且以日本及美國企業佔鰲頭，包括日本興業銀行、住友銀行、通用電氣及IBM等；時至今日，金融、製造企業已讓路，取而代之是科技企業，例如蘋果、微軟和亞馬遜，當中大中華地區更有4間代表，包括騰訊、阿里、台積電及茅台。巴菲特更提到在現時全球20大市值企業名單中沒有一間公司是1989年名單有的，反映世界的變化很快速，故投資者要懂得分散風險，更多元化作出投資。

投資指數基金可以幫助分散風險



正正因為隨時間流逝，變幻原是永恒，30年前的世界頂級企業也有被取代的一日，故此擁有廣泛而多元化的投資組合很重要。股神亦再一次提出，以被動指數基金投資，是讓投資組合更多元化及有效分散風險的其中一個方法。

不要太早定論誰是新興行業贏家



有不少新手投資者會投資新興行業或增長型的公司，巴菲特認為投資者要確定新興行業和增長型行業中的贏家是很困難的。故此不要去做這件事，他舉出例子，在1900年代初期，有大量的公司生產汽車，其中大多數公司在該行業成熟之前便已關閉或退出汽車業務。投資者若太快去確定新興行業，其風險亦會很高。他又表示，選股的準則有很多，不能單單因為確定該企業未來有潛力便投資。

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責任編輯：陳玉蓮

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