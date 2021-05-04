疫後如何部署環球股市？　瑞聯看好增長與復甦兩大主題

環球各地今年尚未擺脫疫情陰霾，但多個國家的疫苗接種進度理想，令市場對全球經濟復甦前景感到樂觀。瑞聯銀行全權委託投資組合管理亞洲主管Paras Gupta預期，全球經濟活動在今年將繼續轉強，但世界各地的經濟復甦時間及步伐不一，增長力度亦存在明顯差異。

在股票市場方面，由於收入改善及加強管理成本，料全球企業盈利增長率在今年將回升至30%，而盈利好轉應繼續推升股票回報率。該行仍然增持美股及歐洲股票，亦繼續看好中國股票和內地A股。

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中美股市具變革增長機遇

中國及美國是環球市場中具增長動力的地區。從經濟數據來看，美國首季國內生產總值（GDP）初值按年增長6.4％，較預期增長6.1％為佳，加上接種疫苗數目為全球最多，數據顯示當地的疫苗接種數目已達2.46億劑，完成整個接種程序的人口百分比達31.9%，Gupta認為上述因素可繼續為美股提供強大助力。

而內地股市近期雖然受壓，但Gupta認為目前估值未充分反映未來的周期性復甦潛力，相信內部消費、創科和金融體系進一步改革，能夠為聚焦於中國長綫增長概念的投資者提供機會。

憧憬歐元區及英國復甦

歐元區及英國則有望出現周期性反彈。Gupta表示已增持歐股，料區內市場可因受貨幣和財政政策扶持而向好，相信當地企業盈利在今年將現反彈。而歐央行行長拉加德早於4月初時已表明仍對當地經濟前景有信心，預期在下半年將現強勢復甦。

英國方面，當地人民已接種疫苗4,980萬劑，23%人口已完成整個接種程序，疫苗接種進度良好。至於經濟數據，英國4月份綜合採購經理指數（PMI）初值為60，乃近8年最高兼好過市場預期；加上英股估值相對歷史水平及其他市場都便宜，英國富時100指數在5月3日的平均市盈率為23倍，而其他歐美已發展市場的市盈率則介乎約25至45倍，可見其估值相對較低，使當地市場現吸引力。

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責任編輯：梁宇碩

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