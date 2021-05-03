學做投資贏家　基金經理有何策略？

散戶希望在投資市場獲取利潤，但不少人因對分析策略缺乏深究，甚至可能會道聽塗說，胡亂沾手一些不適合自己的資產，所以容易在投資上遭遇損失。而基金經理在制定投資組合時一般都會配合一些投資策略，值得投資者借鏡，以下是3種基金經理都會採用的策略：

由上而下（Top-Down Approach）

由上而下（Top-Down Approach）的投資策略是指基金經理從宏觀開始入手，先留意環球或各國的經濟成長、通脹、各地政府及央行的財政與貨幣政策等指標，找出增長最快投資地域，然後從中發掘受相關因素帶動而向好的板塊，再挑選具實力的個別資產作投資。此策略卻有可能因而在早階段已篩走一些不被看好的地域或行業，錯失投資「逆市奇葩」的機會。

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由下而上（Bottom-Up Approach）

由下而上（Bottom-Up Approach）的投資策略則是由微觀入手，基金經理一般會更留意個別企業的財務狀況、估值等基本因素，甚至是了解其絕對優勢、競爭形勢及產品質素等，以旨在尋找一些表現持續優於同業的公司。此策略的特點是較不着重宏觀經濟因素，並相信不管外圍環境出現甚麼變化，基本面優良的資產仍能為股東帶來回報。

外界認為此策略與「股神」巴菲特的價值投資法相近，因兩者都重視基本因素，認為選股比起擇時買入更為重要，目標是找到能長期增長的股票並長綫持有，但亦相當考驗選股能力。

啞鈴式投資策略（Barbell Approach）

啞鈴式投資策略（Barbell Approach）是指基金經理會把資本同時配置在兩類具明顯差異的投資主題或資產當中，今到投資組合具備兩類投資產品的某些優點，同時能迴避市場波動所帶來的損失。由於策略如啞鈴般，投資分布兩邊，因此被稱為啞鈴式組合。

其中一種方法是組合可融合高風險及偏向保守的投資特質，例如既持有風險較高的增長型股票，但同時又買入偏向保守的已發展市場政府債券；亦可選擇同時部署在業務規模較具穩健性的大企業，以及具有潛在爆發性增長空間的中小型企業，中小型企業的股價走勢會對消息面有較強的敏感度，比大企業更容易出現股價大上大落的情況，此策略相對能有效應對波動的環境。

總括而言，任何策略均有其可取之處或潛在缺點，關鍵是大家應考慮自身的需要或能力，揀選適合自已的投資策略來為資產增值。

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責任編輯：梁宇碩

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