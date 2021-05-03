【大灣區】深圳發布修訂文件　放寬QDIE境外投資使用權限

深圳市地方金融監督管理局在上周五（4月30日）修訂發布《深圳市開展合格境內投資者境外投資試點工作的管理辦法》的通知，主要針對境外投資主體管理企業及境外投資主體。

所稱的境外投資主體管理企業，是指在深圳市依法發起設立境外投資主體並受托管理其境外投資業務的企業；或由境外投資主體管理企業發起，由合格境內投資者參與投資設立的並以外滙或人民幣方式流出進行境外投資的投資主體。

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此次修訂的管理辦法中，主要包括允許多種管理模式、放寬投資範圍、放寬合資格境內投資企業（QDIE）境外投資使用期限、優化受理流程、允許根據需要調整投資項目等。

文件指出，境外投資主體管理企業可從事業務包括：發起設立投資於境外的投資主體，以及受託管理境外投資主體的投資業務並提供相關服務。投資範圍包括：境外非上市企業股權和債權、境外上市企業非公開發行和交易的股票和債券、境外私募股權投資基金和私募證券投資基金等。

境外投資主體管理企業可以採用公司制、合夥制等形式，境外投資主體可以採用公司制、合夥制、契約制、私募資產管理計劃等形式。

內媒報道，有業內人士認為此次QDIE新修訂政策的落地，勢必進一步吸引全球優質資產管理機構、創新項目和頂尖人才滙聚深圳。

責任編輯：鄭樂怡

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