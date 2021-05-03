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介紹第三代加密貨幣　區塊鏈野心家艾達幣

博客 12:23 2021/05/03

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過去的一個星期加密貨幣市場逐漸回暖。比特幣低見48,000美元後有支持，反彈至5萬樓上。短期内比特幣仍有反覆調整的可能性，而後發力衝高。以太幣則一路向好，再創歷史新高，過去一周由2,100美元升至超過2,700美元，升幅超過25%。上期講到的狗狗幣亦在回吐後大幅反彈，目前在0.3美元左右徘徊。

今個星期還有另外兩隻加密貨幣表現搶眼，艾達幣（Cardano）和波卡幣（Polkadot）。艾達幣上周五曾見1.31美元，波卡幣則爲36美元，這二者在過去一周升幅都超過30%，而這兩隻加密貨幣亦爲ix加密貨幣指數的成分。那這兩隻加密貨幣究竟是甚麽來頭呢？

目標解決三大問題

首先，每一種加密貨幣背後都有區塊鏈作爲載體，而每種區塊鏈的設計及原理都有所不同。比特幣作爲第一代區塊鏈帶給我們去中心化支付功能，以太幣作爲第二代提供了智能合約功能，那麽下一代的區塊鏈又會是甚麽樣的呢？艾達幣就是號稱第三代的加密貨幣，其希望解決的問題是「可擴展性」、「可持續性」與「互通性」。

與其他一些加密貨幣由匿名程序員開發不同，艾達幣的開發和運營由一支專業團隊負責，由曾經的以太幣創辦人Charles Hoskinson於2017年創辦。艾達幣採用了首個被證明是安全的權益證明協議Ouroboros，以解決以往的區塊鏈採用工作量證明過於浪費資源的問題。

【加密貨幣新星　狗狗幣係咩來頭？按此

與以太幣類似，艾達幣也可以承載智能合約，而且有一些服務商已經將智能合約業務由以太幣轉移至艾達幣。艾達幣的白皮書將其開發分爲5個階段，爲世界提供一個完善的終極區塊鏈解決方案，因此艾達幣也被稱爲區塊鏈野心家。以上介紹僅供各位讀者參考，是否值得投資還請大家自行判斷。下期我們再爲大家介紹波卡幣。

ix加密貨幣指數上周亦跟隨大市反彈，上周五報12420點，升10.4%；ix比特幣指數報12936點，升3.4%；ix以太幣指數報23687點，升14.7%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 12420 +10.4%（+1174點）
ix比特幣指數 12936 +4.3%（+433點）
ix以太幣指數 23687 +14.7%（+3036點）
*截至2021年4月30日


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撰文 : 金融比特星人 熱愛研究加密貨幣及數字資產的外星人

欄名 : 得利數字

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