OK便利店買一叮飯盒送橙汁飲品

Lunch快飯又有着落啦，去OK便利店買一叮飯盒，仲送美粒果四重果感橙汁飲品420毫升1支。一叮飯盒可以選意粉或飯，加埋支橙汁都係28.5元！優惠期至5月5日，數量有限，送完即止，不過有部分分店就無呢個優惠，買之前要睇清楚。

此推廣不適用於部分分店，請參閱詳情。

撰文：hket小編

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