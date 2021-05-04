稻香1蚊雞回歸　Starbucks指定精選飲品$21

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 稻香集團：1蚊雞

稻香1蚊雞載譽歸來！在星期一至五（晚上6時至8時30分），於稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居、稻坊分店推出1蚊雞！2人同行即可享優惠！

要留意1蚊優惠價只限堂食，不適用於外賣及攜走；外賣，攜走或額外惠顧一律按原價每隻98元收取。

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另外，上述優惠不適用於5月7至9日；星期六、日及公眾假期每隻38元。

分店地址：

稻香分店／稻坊分店

2. Starbucks：指定精選飲品$21

為了慶祝香港星巴克21周年，今個星期星巴克精選幾款手調飲品，只需21元：

5月4日－冰搖檸檬茶（中杯裝）

5月5日－特濃咖啡星冰樂（中杯裝）

5月6日－三重金絲燕麥奶紅茶（大杯裝）

需要注意的是，此優惠不適用太古廣場106號和香港迪士尼樂園分店。

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3. 屈臣氏：以EPS簽帳滿$400送$20現金券

由即日起至5月31日，於全港屈臣氏門市以EPS付款簽帳淨額滿400元，即送20元現金券。優惠名額有限，先到先得，額滿即止！

撰文︰hket小編

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