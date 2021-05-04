最後今日！7-Eleven買指定三文治送山楂蘋果汁飲品 精明消費 09:00 2021/05/04 分享： 今日去7-Eleven買自家品牌7-SELECT指定三文治，即送果汁先生山楂蘋果汁飲品500毫升1支！指定三文治包括7-SELECT自家品牌14.5元系列三文治，所有價格以個別店舖為準。 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 OK便利店買一叮飯盒送橙汁飲品 今日 OK便利店買一叮飯盒送橙汁飲品 麥當勞購買指定超值早晨套餐 即送自動泡沫洗手液機套裝 2021/05/03 麥當勞購買指定超值早晨套餐 即送自動泡沫洗手液機套裝 GIORDANO網店送上母親節驚喜 購買抗菌寢具系列可享7折！ 2021/05/03 GIORDANO網店送上母親節驚喜 購買抗菌寢具系列可享7折！ 《花樣年華》20周年 珍藏展還原電影經典場景 2021/05/02 《花樣年華》20周年 珍藏展還原電影經典場景 【好去處】打卡攝影熱點！ 石澳藍橋原貌重開 2021/05/01 【好去處】打卡攝影熱點！ 石澳藍橋原貌重開 著數優惠 家品 三文治 7－Eleven 產品 飲品 品牌 果汁