最後今日！7-Eleven買指定三文治送山楂蘋果汁飲品

今日去7-Eleven買自家品牌7-SELECT指定三文治，即送果汁先生山楂蘋果汁飲品500毫升1支！指定三文治包括7-SELECT自家品牌14.5元系列三文治，所有價格以個別店舖為準。

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】