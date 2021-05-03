【5000元消費券】消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？

上一篇文章
【報稅2021】稅務局發逾260萬份個人報稅表 最遲6月3日交表
政府向年滿18歲的香港永久性居民及新來港人士派發5,000元電子消費券，並透過支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK 4個渠道發放，目標暑假起接受登記。
【八達通將儲值限額分階段增至3,000元：按此】
財政司司長陳茂波之前曾表示，消費券不適用於支付交通費用。不過，立法會振興香港經濟事宜小組委員會上周開會，解釋消費券相關詳情時，財政司司長辦公室財政預算案主任王學玲表示，並非所有交通工具都不可使用消費券。只是政府不希望公共交通費用補貼計劃與消費券重疊，造成雙重補貼。
【政府研增在港居住要求 長期不在港居住人士將不受惠：按此】
因此，交通補貼計劃所涵蓋之交通工具，則不可以消費券支付相關費用。另外，她有特別提到，若的士可用指定4個電子支付工具付款，亦涵蓋在消費券範圍內。
她亦有舉例，市民是透過八達通領取交通補貼，若市民使用八達通收取消費券，當中消費券不可用作支付交通費用；若市民以支付寶香港乘搭港鐵，則可用作支付交通費。
責任編輯：曹佩鈞
＝＝＝＝＝
緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】
欄名 : 生活理財