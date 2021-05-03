  • 25°C
香港時間 : 2021503日 (週一) 14:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5000元消費券】消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？

精明消費 13:28 2021/05/03

分享：

【5000元消費券】消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？

政府向年滿18歲的香港永久性居民及新來港人士派發5,000元電子消費券，並透過支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK 4個渠道發放，目標暑假起接受登記。

【八達通將儲值限額分階段增至3,000元：按此

財政司司長陳茂波之前曾表示，消費券不適用於支付交通費用。不過，立法會振興香港經濟事宜小組委員會上周開會，解釋消費券相關詳情時，財政司司長辦公室財政預算案主任王學玲表示，並非所有交通工具都不可使用消費券。只是政府不希望公共交通費用補貼計劃與消費券重疊，造成雙重補貼。

【政府研增在港居住要求　長期不在港居住人士將不受惠：按此

因此，交通補貼計劃所涵蓋之交通工具，則不可以消費券支付相關費用。另外，她有特別提到，若的士可用指定4個電子支付工具付款，亦涵蓋在消費券範圍內。

她亦有舉例，市民是透過八達通領取交通補貼，若市民使用八達通收取消費券，當中消費券不可用作支付交通費用；若市民以支付寶香港乘搭港鐵，則可用作支付交通費。

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 生活理財

相關文章

【5000元消費券】4大電子支付工具開戶方法+優惠
2021/04/13
【5000元消費券】4大電子支付工具開戶方法+優惠
【5000元消費券】八達通今日起將儲值限額分階段增至3,000元
2021/04/29
【5000元消費券】八達通今日起將儲值限額分階段增至3,000元
【5000元消費券】政府研增在港居住要求　長期不在港居住人士將不受惠
2021/04/27
【5000元消費券】政府研增在港居住要求　長期不在港居住人士將不受惠

最新專欄文章 更多

【報稅2021】稅務局發逾260萬份個人報稅表　最遲6月3日交表
今日
【報稅2021】稅務局發逾260萬份個人報稅表　最遲6月3日交表
【5000元消費券】八達通今日起將儲值限額分階段增至3,000元
2021/04/29
【5000元消費券】八達通今日起將儲值限額分階段增至3,000元
【失業貸款】政府失業貸款4月28日起接受申請　按時還清可退還利息
2021/04/27
【失業貸款】政府失業貸款4月28日起接受申請　按時還清可退還利息
【5000元消費券】政府研增在港居住要求　長期不在港居住人士將不受惠
2021/04/27
【5000元消費券】政府研增在港居住要求　長期不在港居住人士將不受惠
【5000元消費券】快一步調高增值額至$3,000！　2大方法增加八達通儲值額
2021/04/26
【5000元消費券】快一步調高增值額至$3,000！　2大方法增加八達通儲值額
經濟 電子消費券 公共交通費用補貼計劃 的士 補貼 微信支付 港鐵 支付寶 陳茂波 財政預算案

上一篇文章

【報稅2021】稅務局發逾260萬份個人報稅表　最遲6月3日交表

下一篇文章

麥當勞購買指定超值早晨套餐　即送自動泡沫洗手液機套裝
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】政府失業貸款4月28日起接受申請　按時還清可退還利息
【失業貸款】政府失業貸款4月28日起接受申請　按時還清可退還利息
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
ATM每日提款限額 邊間銀行可撳最多錢？
ATM每日提款限額 邊間銀行可撳最多錢？
【第三波疫情爆發】在家「煲劇」打發時間！8大影視串流平台收費比較
【第三波疫情爆發】在家「煲劇」打發時間！8大影視串流平台收費比較
【食物援助】一文睇晒！食物援助計劃申請資格及方法（附申請連結）
【食物援助】一文睇晒！食物援助計劃申請資格及方法（附申請連結）
稻香推飲食優惠　$1乳鴿、澳洲龍蝦伊麵$168
稻香推飲食優惠　$1乳鴿、澳洲龍蝦伊麵$168