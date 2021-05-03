▲ 【數字經濟】全球數字稅大潮來勢洶洶 中國貴為「數字大國」應如何應對？

全球數字稅大潮來勢洶洶，近兩年來已有30多個國家先後宣布對跨國互聯網徵收數字稅，爭佔高地，大有先下手為強之勢。不過，中國作為數字經濟大國，有關議題仍停留在研討階段，似乎顯得有些滯後，當中雖涉及眾多問題需待解決，但數字稅既成國際趨勢，未來看來已非開徵與否，而是何時徵、如何徵的問題。

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數字經濟領跑 形成寡頭趨勢



我們從統計數據可知，數字經濟是中國經濟增長的核心動能。2019年中國數字經濟增加值規模達35.8萬億元人民幣，佔GDP 36.2%，數字貿易佔服務貿易比重逾25%，跨境電商銷售進出口額年增超過40%。國資委早前亦表示，70多家央企電商年交易額高逾6萬億元人民幣。而在移動支付市場方面，單是兩大移動支付平台已佔90%以上。由此可見，中國數字經濟的份量，亦顯示了相關企業發展不均的寡頭情況。



事實上，發展數字經濟是中國既定國策，最近公布的「十四▪五規劃及2035年遠景目標」，亦確立推進數字產業化和產業數字化，建立數據產權和交易，以及跨境傳輸和安全等。另方面，近些年中國為維持在新經濟領域的競爭優勢，亦積極參與經合組織（OECD）有關數字稅的國際規則和標準制定，可在美國抵制下一再延誤，最新目標是希望今年中達成國際共識，但成事機會似乎較渺茫。

同為數字消費大國 開徵新稅需慎重



綜觀OECD牽頭的數字稅框架，大致可分為兩份藍圖，即所謂的「支柱一」，主要是涉及稅款的繳納地點，務求令毋須實體營運的互聯網企業，也須向利潤來源國繳稅。至於「支柱二」則旨在解決反「稅基侵蝕」的全球合作問題，遏止利用新技術將利潤轉移至低稅率的國家。因此，美國也非全盤否定OECD框架建議，而是傾向部分認同「支柱二」。不過，對於中國來說，目前境內網上經濟發達，但跨境互聯網尚難有效全面滲透，或許因此令中國缺乏開徵數字税的迫切性。



然而，若考慮到美國基於壟斷全球互聯網經濟而反對數字稅，歐洲因是數字服務最主要的數據來源及消費國而積極推動徵税，然則中國兼具龐大數字服務提供又是數字消費大國，所以對開徵消費稅保持謹慎，甚至有些猶豫也就不難理解。過去，中國智囊機構或專家學者縱使從國際層面探討數字稅，但更多引起關注的反而是境內數字服務税概念，涉及對擁有大型科技、數據及消費者流量平台的針對性研究。

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牽涉國際間利益博弈 需顧及公平性



無可否認，數字經濟份量及影響力愈來愈大，全球十大市值企業中有七家是互聯網企業，而且主要是屬於美資公司。或許，數字税是數字經濟發展的一種必然，不但是國與國的利益博弈，對於境內的企業及公眾，也是利益的再分配，牽連廣泛，舉凡開徵新稅種必是涉及各方利益，既要考慮國家戰略，又要公平合理合法，可謂茲事體大，正如中國研議多年的房地產增值税，至今也只聞樓梯響。



有謂萬事起頭難，尤其是涉及金錢利益的新稅項，反對數字稅者都抱着懷疑論，認為政策落地面臨巨大困難及挑戰，例如怎樣訂定徵收門檻、税率多少、要怎樣徵收，又會帶來甚麼影響？的確，凡事須權衡利害輕重，但考慮到稅負公平性，國家財政稅收穩定及多元性，則技術性問題並非不可解決。況且，法國率先開徵數字稅經驗可供借鑑。

有備無患 維護「數字主權」



綜觀當前國際形勢及未來經濟發展趨勢，中國進一步打開市場勢所必然，相信跨國互聯網湧至亦是遲早的事，有備無患是為上策，行動愈慢代價可能愈大。目前，歐盟部分成員國數字税已點名中國企業，意味有可能遭受衝擊，反觀中國若按兵不動，無疑將稅收蛋糕拱手讓人。因此，及早作出適當部署，維護數字經濟權益則可在「數字主權」話語權搶得先機。



歸根究柢，數字税已不單是互聯網需否繳稅的問題，而是如何平衡新舊經濟商業模式稅負，如何在未來國際稅收規則及全球稅負合理分配的問題。顯然，不論站在中國國家層面，或是個體企業，未來都會帶來影響，適切關注及回應也是理所當然。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。