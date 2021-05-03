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輪證不只「以小博大」　適當利用可對冲投資風險

博客 12:51 2021/05/03

分享：

輪證不只「以小博大」　適當利用可對冲投資風險

不少投資者買輪證，包括窩輪和牛熊證，可能純粹抱着「刀仔鋸大樹」的心態，即付出較買入相關資產少的資金，就可以博相關資產價格或指數水平的短綫上落。其實，窩輪和牛熊證不是只有「以小博大」一個用途，適當地運用，其實可以對冲投資風險。

【炒牛熊證貪勝不知輸　大學生股海輸18萬賺埋唔夠蝕：按此

利用輪證對冲風險

窩輪和牛熊證帶有槓桿，投資者只需要用小量的本金，就可以為相關資產或投資組合進行對冲。舉例，如投資者擔心相關資產的價格短期出現調整，但又不想沽出相關資產，就可以考慮買入其認沽證（Put輪）或熊證，對冲風險。當相關資產的價格下跌，有關的Put輪或熊證的理論價將因而上漲，所帶來的利潤，有機會可以彌補相關資產的部分或全部損失。

至於要買入幾多Put輪或熊證，才可以完全對冲手上的相關資產，可參考以下的公式：

Put輪或熊證＝（相關資產股數／對冲值（%）ｘ換股比率）

投資者不一定要全面對冲，亦可根據對後市看法、信心及風險胃納等，調整對冲比例，例如只對冲持股的三分一或四分一。投資者利用窩輪和牛熊證進行對冲的最大損失，是買入它們的本金。

【Call輪？Put輪？ 簡單理解甚麼是窩輪！：按此

另外，投資者買窩輪或牛熊證的目的，可能是單純希望用較少資金投資於相關資產，但必須留意避免買入過多輪證，承受過高的風險。投資者也要嚴守投資紀律，包括訂下止賺和止蝕位，以及決定會否在產品到期前平倉，並且確切執行。

撰文 : 投資者及理財教育委員會

欄名 : 投資理財手記

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