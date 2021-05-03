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無懼世事變改的被動型ETF

博客 07:00 2021/05/03

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最近與客戶交流時就被問到，估計未來十多年後中國和美國的互聯網產業領導地位會否被取代？或者客戶有這個疑問是由於中、美和歐洲等國家政府正加強對互聯網企業的監管，加上早前「殺估值」和投資者觀望高增長能否持續，又或者大家都明白變幻才是永恒。我們沒有水晶球看透未來，但這個問題卻令我想到ETF的其中一個好處：長青（Longevity）。

選股更系統化　透明度更高

我接觸過不少投資者向我反映，他們對ETF興趣不大的原因是ETF太「被動」，只是在追蹤指數卻沒有基金經理去挑選優質股票。我當然不認同這個看法，其實被動型ETF利用了更系統化的方法持續篩選持股，比起由基金經理選股更具透明度和更容易被投資者掌握其持股邏輯。

以香港上市的一隻環球互聯網ETF為例，投資目標是複製一個涵蓋全球成熟股市場內最大流通市值30大互聯網股票的指數的表現。指數公司會持續地按上市公司的盈利來源去決定一籃子互聯網股票，再進一步計算流通市值和按此決定30大股份的比重，並會每半年檢討一次，以盡量反映板塊的最新變化。

【主題式ETF更易捕捉個別行業機遇，按此

以截至今年3月底止，這隻ETF持股的收入分布來劃分的話，中國和美國各佔約30%，其餘30%來自日本、南韓和歐洲等。雖然投資者難以準確預測往後幾十年互聯網板塊的龍頭股是誰，但這隻ETF則透過持續的系統化方法達到一直捕捉板塊內前列股份的效果。這個長青的特點正是ETF的其中一個優點。

 

【作者簡介】葉子健負責為日興資產管理於香港及北亞地區拓展ETF業務，目前該公司於香港交易所有兩隻ETF上市。

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撰文 : 葉子健 日興資產管理ETF業務發展專員及策略師

欄名 : 健談ETF

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