凍齡馬浚偉食糙米粥養生　中醫提醒兩類人不宜多吃

養生，是現今都市人的一個例行任務，未病先防，讓身體機能隨時準備好對抗病菌入侵，減低疾病發生，而其中一樣最簡單方便的養生方法就是從食療開始。藝人馬浚偉今年已49歲，保養得宜，原來這位凍齡男神的不老秘訣就是在於每朝吃糙米粥。究竟糙米粥有何厲害之處，是否人人適宜呢？

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糙米屬活米可健脾養胃

馬仔版的糙米粥並非僅只糙米，還會加入薑絲、陳皮絲及約10粒豆豉，如想增加蛋白質的話，亦可加些蝦乾仔、櫻花蝦或白飯魚乾，既飽肚又健康。註冊中醫師畢麗虹就認為，這款糙米粥一般人均可食用，尤其適合肥胖、貧血及便秘人士。

糙米的血糖指數較低，容易令人有飽腹感，減少熱量攝入。而且糙米含有豐富膳食纖維能加速腸道蠕動，有助排走宿便。這款粥還加入生薑及陳皮，有理氣健脾、祛濕化痰的作用，豆豉則有健脾消食功效。

畢醫師補充，《本草綱目》記載糙米有「和五臟、好顏色」之妙用，即是說糙米不僅可以安和五臟，還能美容養顏。「糙米味甘、性溫，是有健脾養胃、補中益氣、鎮靜神經、促進消化吸收等功效，適合脾胃虛弱人士食用。而糙米內更含有一種成分能夠抑制癌細胞增殖，被譽為抗癌之王，並且有人體必須的氨基酸及微量元素。」

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糖尿病患者不宜進食糙米粥

「除糙米外，脾胃虛弱人士在日常生活中可多進食芡實、山藥、蓮子及炒薏苡仁等。芡實可補脾祛濕，山藥可補脾氣，蓮子可補脾、健脾益氣，而炒薏苡仁則利水滲濕及健脾。」不過，她就提醒，始終糙米難消化，腸胃消化功能差的人不宜食用，否則會導致胃部不適。

「糖尿病患者亦不宜進食糙米粥，因為粥類食物較米飯易吸收，容易導致血糖升高。血糖高的患者則可食糙米飯，但亦要控制分量，建議每日進食100克左右。」她建議脾胃虛弱的人可從每餐小量進食糙米開始，並配合芡實、蓮子一同食用，同樣能達致健脾養胃的作用。

作者：黃依情

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：凍齡馬浚偉靠食糙米粥養生 中醫提醒脾胃差者勿多吃】

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