  • 26°C
香港時間 : 2021502日 (週日) 19:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

凍齡馬浚偉食糙米粥養生　中醫提醒兩類人不宜多吃

個人增值 19:00 2021/05/02

分享：

養生，是現今都市人的一個例行任務，未病先防，讓身體機能隨時準備好對抗病菌入侵，減低疾病發生，而其中一樣最簡單方便的養生方法就是從食療開始。藝人馬浚偉今年已49歲，保養得宜，原來這位凍齡男神的不老秘訣就是在於每朝吃糙米粥。究竟糙米粥有何厲害之處，是否人人適宜呢？

【7種食物　助糖尿病人降心臟病風險：按此

糙米屬活米可健脾養胃

馬仔版的糙米粥並非僅只糙米，還會加入薑絲、陳皮絲及約10粒豆豉，如想增加蛋白質的話，亦可加些蝦乾仔、櫻花蝦或白飯魚乾，既飽肚又健康。註冊中醫師畢麗虹就認為，這款糙米粥一般人均可食用，尤其適合肥胖、貧血及便秘人士。

糙米的血糖指數較低，容易令人有飽腹感，減少熱量攝入。而且糙米含有豐富膳食纖維能加速腸道蠕動，有助排走宿便。這款粥還加入生薑及陳皮，有理氣健脾、祛濕化痰的作用，豆豉則有健脾消食功效。

畢醫師補充，《本草綱目》記載糙米有「和五臟、好顏色」之妙用，即是說糙米不僅可以安和五臟，還能美容養顏。「糙米味甘、性溫，是有健脾養胃、補中益氣、鎮靜神經、促進消化吸收等功效，適合脾胃虛弱人士食用。而糙米內更含有一種成分能夠抑制癌細胞增殖，被譽為抗癌之王，並且有人體必須的氨基酸及微量元素。」

【患胃癌可毫無病徵　邊4種人是高危一族？：按此

糖尿病患者不宜進食糙米粥

「除糙米外，脾胃虛弱人士在日常生活中可多進食芡實、山藥、蓮子及炒薏苡仁等。芡實可補脾祛濕，山藥可補脾氣，蓮子可補脾、健脾益氣，而炒薏苡仁則利水滲濕及健脾。」不過，她就提醒，始終糙米難消化，腸胃消化功能差的人不宜食用，否則會導致胃部不適。

「糖尿病患者亦不宜進食糙米粥，因為粥類食物較米飯易吸收，容易導致血糖升高。血糖高的患者則可食糙米飯，但亦要控制分量，建議每日進食100克左右。」她建議脾胃虛弱的人可從每餐小量進食糙米開始，並配合芡實、蓮子一同食用，同樣能達致健脾養胃的作用。

 

作者：黃依情

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：凍齡馬浚偉靠食糙米粥養生 中醫提醒脾胃差者勿多吃

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 知多啲

相關文章

常見「女人病」　每3位就有一位會在一生中感染一次！
2021/03/28
常見「女人病」　每3位就有一位會在一生中感染一次！
瞓極唔夠？你可能係病態嗜睡！　中醫師有三大建議
2021/03/20
瞓極唔夠？你可能係病態嗜睡！　中醫師有三大建議
逾50%人疫情下體重上升　在家抗疫想消脂有咩計？
2021/04/04
逾50%人疫情下體重上升　在家抗疫想消脂有咩計？
膀胱過度活躍的7個迷思
2021/04/06
膀胱過度活躍的7個迷思
夏日嘆鳳梨　3類人要小心
2021/04/10
夏日嘆鳳梨　3類人要小心

最新專欄文章 更多

每晚睡不足6小時增患癡呆症風險　教你點樣瞓好啲
2021/05/01
每晚睡不足6小時增患癡呆症風險　教你點樣瞓好啲
出汗多未必有體臭　中醫師拆解臭狐兩大元兇
2021/04/25
出汗多未必有體臭　中醫師拆解臭狐兩大元兇
7種食物　助糖尿病人降心臟病風險
2021/04/24
7種食物　助糖尿病人降心臟病風險
初期病徵不明顯　預防胃癌由生活習慣開始
2021/04/18
初期病徵不明顯　預防胃癌由生活習慣開始
胃癌初期無病徵　中醫師教你護胃防癌
2021/04/17
胃癌初期無病徵　中醫師教你護胃防癌
養生 便秘 肥胖 馬浚偉 蛋白質 中醫師 膳食纖維 中醫 糖尿病 凍齡

下一篇文章

美麥當勞面試有錢收都請唔到人？原來因為呢個原因！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
【虛擬貨幣】馬斯克「信徒」沽Tesla換馬狗狗幣　18萬身家兩月變百萬
【虛擬貨幣】馬斯克「信徒」沽Tesla換馬狗狗幣　18萬身家兩月變百萬
要做小富婆揮手區　戒甩「好有同感」的消費習慣
要做小富婆揮手區　戒甩「好有同感」的消費習慣
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？