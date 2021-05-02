▲ 《花樣年華》20周年 珍藏展還原電影經典場景

王家衛執導的《花樣年華》，是一部經典的香港電影，為慶祝今年上映20周年，英皇院綫於4月29日（本周四）起上映《花樣年華》20周年4K數碼修復版，同時還設電影珍藏展，戲院會還原《花樣年華》的主題場景及布置，讓戲迷如置身於60年代，走入周慕雲與蘇麗珍的世界裏。

4K數碼修復版再上大銀幕

今年正是《花樣年華》上映20周年及澤東電影30周年，王家衛導演跟Criterion公司合作，在L'Immagine Ritrovata電影修復所前後共花了數年時間，修復了包括《花樣年華》在內的一系列作品，將電影《花樣年華》的4K數碼修復版再次呈現於大銀幕上。

今次在香港播映的戲院，是英皇院綫全綫6間英皇戲院，包括尖沙咀iSQUARE、中環娛樂行、將軍澳康城、屯門新都商場、馬鞍山新港城中心、荃灣荃新天地，讓觀眾能於大銀幕觀賞細緻無瑕的聲畫質感，享受高質的電影。

重現經典電影場景 「金雀餐廳」任打卡

除了上演電影外，英皇戲院尖沙咀iSQUARE於上周起更設有電影珍藏展，當中以「秘密」、「慾望」及「窺探」分成不同區域，把電影中不同元素，以全新方式呈現於觀眾面前，當中最注目的是以1:1還原電影中，周慕雲與蘇麗珍於拍攝場地「金雀餐廳」用餐的場景，由室內裝潢至餐桌用具均再次重現，讓觀眾走進電影之中，親身體驗二人相聚的一刻。另外，展覽會更展出多張從未曝光的電影照片，放在戲院大堂及玻璃走廊的位置，勢必成為影迷的打卡熱點。

■珍藏展打卡熱點率先睇■

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《花樣年華》電影珍藏展

展覽地點：尖沙咀 iSQUARE 英皇戲院

費用：免費入場

作者、責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：《花樣年華》20 周年4K修復版上映 珍藏展還原電影經典場景】

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