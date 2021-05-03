母親節優惠：DONKI精選產品優惠　卓悅化妝護膚品低至1折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. DONKI：母親節精選產品優惠

由即日起至5月9日，全綫DON DON DONKI（情熱笑店山頂廣場除外）推出母親節推廣優惠，甜品、護膚品以至高級食材都有平！優惠產品包括北海道班戟蛋糕100元／2件、SUNSMILE JM盒裝面膜系列38.9元以及生松葉蟹（火鍋用）530元等。數量有限，售完即止。



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2. 卓悅：母親節精選貨品低至1折

由即日起至5月5日，卓悅推出一連串精選貨品優惠，最啱送禮物畀媽媽，部分貨品低至1折起，有興趣可於卓悅門市或WhatsApp至98300879落單。

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3. Inspire Hub開倉：全場運動品牌低至半價

運動用品又有開倉優惠啦！由即日起至5月10日，觀塘Inspire Hub「Sport & Casual Week」全場低至半價，另有不少運動品牌及潮牌進駐，包括Under Armour、Merrell、Converse、PUMA、Nike、Jordan、Levi’s、Salomon、Doughnut、LAKH Supply、Timberland、STANCE、JANSPORT、Mitchell & Ness、Workware、Teva及Crocs等。

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日期：4月28日至5月10日

時間：上午11時至下午8時

地址：觀塘偉業街113號1/F

撰文︰hket小編

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