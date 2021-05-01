【BNO移民英國】80後女生任職倫敦獵頭公司　教路執靚英式CV及面試心法

英國今年1月底開放BNO持有人及合資格家屬，可到英國居住、讀書和就業。此波英國移民潮之盛，是身邊「總有一兩個家庭已準備移居英國」。但在異地重新起步又談何容易？今次請來在倫敦任職獵頭公司的香港女生Fiona分享相關經驗，從她當年自身抵埗英國時遇到的求職困難，以至疫情後英國的職場行情、如何寫英式CV、準備面試等。

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27歲英國工作假期 做好LinkedIn作起步

80後香港女生Fiona畢業於理工大學時裝設計系，其後在港轉職獵頭公司，一做3年多。「當年27歲覺得香港市場很細，想往外闖就到倫敦Ｗorking holiday。開頭都擔心找不到工，跟好多香港人一樣，都經歷過徬徨的階段。」

Fiona很慶幸碰到一間很好的招聘公司，「那公司阿頭覺得我的CV很特別，並說許多歐洲公司想打開亞太市場，因該市場在10年間不斷發展。我在獵頭公司做過，又懂國語英語及時裝設計，結果他1個月內安排了20個面試給我。所以開始時做好自己的LinkedIn，及找間好的招聘公司很重要。」

在20個面試中，Fiona也有過不少失敗經歷。「歸結下來，一來我沒有英國工作經驗，僱主可能覺得文化上會否適應，二來英文未算很地道，三來我的工作簽證只得兩年，他們也許覺時間太短。」

最終Fiona也得到5個offer，她選了英國獵頭公司Elite Associates的招聘。Elite Associates為歐洲奢侈品行業的獵頭公司，在米蘭及紐約等地均有分公司，Fiona入職時是亞太區的「開荒牛」，目前該Team已發展至6位同事，她更是當中的負責人。

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疫情中英國職場 零售慈善物流最缺人

關於英國的就業行情，Fiona說疫情前後是兩個光景。

英國最多人從事的行業，是零售和批發，其二是銀行、會計等服務行業，第三是科研等。但疫情後看回數字，去年最多就業機會是超級市場，生意做得超好，因多了人在家煮飯。其二是醫療行業，第三是慈善事務，因多有政府撥款，而英國畢竟是福利國家，疫情下更需要這些服務……這些行業都較易搵工。

Fiona的獵頭公司也發現一個趨勢，就是物流及與供應鏈相關行業的，如英國的Amazon、DHL、Hermes等也相當缺人。「另外，英國的Digital marketing也逐漸發展中，因比起中國，英國相對保守，e-commerce還未成熟，而中國已個個上網買東西，我們公司負責e-commerce招聘的團隊幾乎個個月爆數。」Fiona也溫馨提示：「找一些有意開拓亞太市場的歐洲企業，那就能善用港人的語言及背景優勢。」

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鋪排CV 可以「STAR」說明實戰經歷

至於如何「執靚」份CV，Fiona說先想想自己可投入那個行業。

寫英式CV不光是羅列你甚麼年份做過甚麼職位，或寫工作性質，而是為那行業貢獻過甚麼，怎樣為公司帶來改變，可形容自己是「解決問題的人」，並以Keyword來寫，如以Achievement、Manage、Reduce、Increase等幾個範疇的字眼來發揮，如做Sales可寫自己為公司帶來的銷售增長的數據。另外，也可用「STAR」以實例說明，即是在職時遇過甚麼困難情況（Situation），由任務（Task）至如何實踐行動（Action Plan），再得到甚麼結果（Result）。英國很着重實戰例子，才顯示達到公司想要達到的目標。當然，行文時要用得體而略深的詞彙，能讓僱主對你加深印象。

值得一提的是，Fiona說隨着BNO持有人可到英國居住及就業，在CV上可寫上「Eligible to work in the UK without visa sponsorship」，免去他們的誤會。

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面試竅門 Small talk了解價值取向

至於面試時，Fiona也有不少心得竅門：

英國人喜歡面試前作閒談式的Small talk，與你的CV完全無關，可能問問你周末做些甚麼等，其實是想了解你的價值觀，是否與公司的精神相乎。當然要做定功課，了解公司的背景，他們有甚麼競爭對手等。還有可留意面試者桌上放些甚麼，臨場發揮急智，譬如他有些家庭合照，可聊些親子經，英國人較愛講自己的家事，也是小小的加分位。

Fiona最後提醒，作為港人投身英國職場，同事間可能要點時間適應。「我記得入職，與同事Happy hour，他們都不會即時同我Say hi，不似其他白人同事會自然攬抱，傾偈時有點被冷落感。但只要在工作上做出表現和成績，他們就會尊敬你，並慢慢熟絡起來，這是必經的階段。英國人普遍對港人印象不錯，做事積極而有效率，做好本份就較易融入社會裏。」

作者、責任編輯：馮柏偉

【原文：80後女生任職倫敦獵頭公司 教路執靚英式CV及面試心法】

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