▲ 【旅遊氣泡】疫情期間出遊捱貴價機票 仲有機會被批為「自私精」？

香港與新加坡的「旅遊氣泡」即將於下月26日啟動。疫情爆發近2年，不少熱愛旅遊的港人已經蠢蠢欲動，據報道指國泰航空提供的旅遊氣泡專機航班，首4日機位已全部售罄，來回票價更一度搶高至逾1.4萬元。疫後旅遊業重啟，除了供不應求而推高旅遊成本外，還是看渡過防疫心理關口。

【憂不接種疫苗就被炒 打工仔權益誰來捍衛？：按此】

旅遊機會罕有 機票團費索價萬元

港星「旅遊氣泡」專屬航班由5月26日啟航，首階段至6月9日，由國泰航空及新加坡航空安排。初期兩地往返各每日1班航班，每班機200個名額，6月10日起加開至每日2班航班，每班同樣200個名額。據報道指，首班由香港出發的航班，首4日機位已全部售罄，來回票價更一度搶高至逾1.4萬元。另外，據有辦「氣泡旅行團」的縱橫遊的網上資料，新加坡5日團包酒店住宿及回港檢測費，5月出發的旅行團，每位團費高要近1.3萬元，而6月份出發的團費相對較低，每位9,699元。

不過，據國泰網站所顯示，「旅遊氣泡」後階段的票價已回落至疫情前的相近水平，以6月25日為例，來回香港至新加坡的經濟艙票價，只需2,954元，票價明顯回落。雖票價遠較首階段的航班低，仍目前未見有售罄的情況，到底疫情期間出遊，除了成本以外，還有甚麼是關鍵的因素？

【新加坡5日團包酒店住宿 每位由9,699元至1.3萬元不等：按此】

疫後旅遊成本不止看錢 普通人難負擔？

因應新冠疫苗的接種進度，不少國家或地區亦已推行或計劃推行「旅遊氣泡」。雖然大部分人闊別旅遊多時，但部分地方的「旅遊氣泡」的受歡迎程度不如預期。以台灣與帛琉的「旅遊泡泡」為例，由於初期機票及旅行團的銷情不理想，中華航空將機票價格從約25,000元新台幣（約6,956港元）降至2萬元新台幣（約5,565港元）；而旅行社亦已將5天4夜團費從原本約8萬元新台幣（約22,267港元）降為5萬元新台幣（約13,917港元）。

雖然大幅降價，但參與的人數亦沒有明顯上升，根據中華航空統計，帛琉旅遊泡泡航班自4月1日開航至4月14日，總載客人數332人，載客率約26%。價錢以外，外界批評「旅遊泡泡」的防疫成本過高，除了回台後需檢測外，還要實行14天的自主健康管理，即盡量避免外出，與其他人維持合適的社交距離。

疫情期間出遊，價錢及健康是考慮因素外，還要顧及社會壓力。一旦打工仔請假出遊，公司或需因應情況而制定相應的防疫措施，更有機會招人話柄。此外，若不幸地帶疫回港，猶如早前避疫回港的留學生一樣，有機會被批評為「自私精」，因個人的一時之快連累廣大市民。由此看來，港星「旅遊氣泡」能否帶動旅遊業復甦，關鍵售價是否吸引外，還看市民能否渡過防疫心理關口。

【WHY世代－Mocha】

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