小米有力挑戰蘋果成手機界二哥

多間巨型科網企業都先後公佈首季業績，Facebook和Google母公司Alphabet業績數字亮眼，股價也因而爆升。這兩間以廣告為主的公司，在經濟逐步走出疫情陰影下，是率先受惠的板塊。

蘋果股價平平無奇有其因由

反觀蘋果公司儘管期內的盈利倍增，而且各項業務的收入均全線上升，但股價表現卻平平無奇。說到底，大家也明白炒蘋果就是炒iPhone周期，踏入第二季大家開始預期新iPhone推出，自然會推遲了iPhone的購買意欲，從而影響iPhone的收入，直接打擊蘋果的收入，所以投資者也沒有被數字衝昏了頭腦。

不過，薑餅人在看過市場研究機構Canalys最新公布首季手機銷售數字後，便明白蘋果業務表現雖然優秀，但畢竟蘋果只依賴一年雙機的策略，根本難以在全年維持高銷售量。

三星勇猛奪蘋果一哥地位

新公佈的數字便顯示，蘋果前季才重奪市場第一地位，已被三星取回，原因當然是在一月底推出的S21系列手機，而蘋果的上季銷售量5240萬部，比前季iPhone 12剛上市時的8180萬部急跌了2980萬部，按照蘋果的產品周期，今季和下季的手機銷量也只會拾級而下，只是在5G換機潮下，仍然會按年錄得增長吧。

不過，蘋果一向重視毛利多於出貨量，在上季手機銷量及服務收入同步上升帶動下，毛利率衝上了42.5%的九年高位。當然售價越來越高的iPhone也應記一功。

儘管蘋果不太在意排名，但從投資者的角度，數字就是一切。

小米迎頭趕上追貼蘋果

別以為華為被美國禁制後，蘋果的老二地位便能坐穩，事實上中國另一家手機品牌小米已急起直追，上季銷售量高達4900萬部，創下了公司紀錄之餘，也拉近了與蘋果的距離。

自從華為被封殺後，小米在中國市場的聲勢越來越強，年初推出的小米11反應良好，其後再下一城連推三款高階機種，分別是小米11 Pro、小米11Ultra及小米Mix Fold，這些產品有助小米填補在等待華為高端產品的缺口，而衝銷量的產品大多交由紅米負責。

今年紅米也推出了多部支援廉價手機，例如Note 9和Note 10系，都有助小米繼續向前邁進，挑戰蘋果的地位。

小米並非昔日「山寨」

雖然不少用家都認為小米只是山寨貨色，不值得大書特書，但薑餅人作為用家，絕不認為小米等於山寨。

就以剛剛在本周二開售的小米11 Ultra旗艦手機而言，雖然定價8499元被視為癲價，但卻有不少玩家和小米一起癲，部份網購平台在上架半天後已宣佈缺貨。

有網絡商朋友告知，小米對Mi 11 Ultra 採取限量供應方式銷售，賣完不會再補貨。由於現時港行仍提供全套Google服務，相信產品仍有價有市。

扭轉消費者印象成小米難題

薑餅人在門市試玩過這部小米有史以來最貴的手機，儘管相機部分模組太大，但經實拍測試， 的確比小米11超班，MIUI的界面也十分流暢，唯一影響用家入手意欲的，相信便是品牌與價格的關係了。三星S21 Ultra也索價9000元，為何沒有人說不值得呢？

這相信對雷軍而言，也是要認真面對的考題。