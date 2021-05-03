GIORDANO網店送上母親節驚喜 購買抗菌寢具系列可享7折！ 精明消費 09:00 2021/05/03 分享： GIORDANO網店為大家帶來更多母親節禮物好主意，購買抗菌寢具系列可享7折！優惠期至5月9日，購買精選褲款同步享有優惠，只售289元有2條或389元有3條。 ▼點擊圖片放大 GIORDANO網店 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 《花樣年華》20周年 珍藏展還原電影經典場景 2021/05/02 《花樣年華》20周年 珍藏展還原電影經典場景 【好去處】打卡攝影熱點！ 石澳藍橋原貌重開 2021/05/01 【好去處】打卡攝影熱點！ 石澳藍橋原貌重開 7-Eleven海之料理飯糰$22/2件 2021/04/30 7-Eleven海之料理飯糰$22/2件 Aeon心動價商品低至43折！ 2021/04/30 Aeon心動價商品低至43折！ 【母親節2021】精選3大母親節自助晚餐 最平$500有找！ 2021/04/29 【母親節2021】精選3大母親節自助晚餐 最平$500有找！ 著數優惠 敏感 母親節 高達