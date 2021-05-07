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守財奴或購物狂？7種理財人格　你是哪一種？

個人增值 17:39 2021/05/07

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不同性格特質的人，處事手法均各有不同。你是守財奴或大花筒，都會影響你實現理財目標的進度，甚至影響你整個人生規劃！針對不同的個性，每個人在理財方面都會有缺點，《Happy Money： The Japanese Art of Making Peace With Your Money》的作者Ken Honda在《CNBC》撰文，分析7種理財人格的特質及缺點。你是哪一種理財人格？了解你的理財個性，有助改善你的花錢壞習慣！

【邁向致富之路！擺脫11個窮人思維：按此

Ken Honda是金錢心理學的專家，他除了有著作《Happy Money： The Japanese Art of Making Peace With Your Money》一書之外，他在東京擁有兼管理多項業務，包括會計公司、諮詢公司和風險投資公司。他在《CNBC》撰文分享，認為大多數人沒有考慮他們理財個性，以及對金錢的態度，會如何影響他們的財務健康。他在文中列出7種理財人格，並針對該人格的缺點及特質提出建議，看看你是哪一種人！

■按圖即睇你是哪種理財人格！■

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【要做小富婆揮手區 戒甩「好有同感」的消費習慣：按此

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財學堂

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