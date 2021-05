守財奴或購物狂？7種理財人格　你是哪一種？

不同性格特質的人,處事手法均各有不同。你是守財奴或大花筒,都會影響你實現理財目標的進度,甚至影響你整個人生規劃!針對不同的個性,每個人在理財方面都會有缺點,《Happy Money: The Japanese Art of Making Peace With Your Money》的作者Ken Honda在《CNBC》撰文,分析7種理財人格的特質及缺點。你是哪一種理財人格?了解你的理財個性,有助改善你的花錢壞習慣!

Ken Honda是金錢心理學的專家,他除了有著作《Happy Money: The Japanese Art of Making Peace With Your Money》一書之外,他在東京擁有兼管理多項業務,包括會計公司、諮詢公司和風險投資公司。他在《CNBC》撰文分享,認為大多數人沒有考慮他們理財個性,以及對金錢的態度,會如何影響他們的財務健康。他在文中列出7種理財人格,並針對該人格的缺點及特質提出建議,看看你是哪一種人!

■按圖即睇你是哪種理財人格!■

