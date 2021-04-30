【政府合約工】民政事務總署聘選舉行政助理　需持大學學歷　月薪達26,000元

打工仔若現處於工作空窗期，未能找到合適的全職工作，不妨先應徵短期合約工，解決目前經濟需要。民政事務總署現正為東區民政事務處招聘行政助理（選舉），專門負責選舉及投票工作，月薪26,000元。持有大學學歷及符合以下入職條件人士，可於5月7日前遞交申請表格。
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入職條件：
- 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；
- 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；
- 具備良好中英文書寫及會話能力；
- 具備良好電腦知識，包括MS Excel及中英文文書處理等；以及
- 具備良好的溝通及人際關係技巧。
職責範圍：
- 協助籌備和進行有關選舉（例如處理選舉投訴、選舉提名及其他與選舉相關的工作）、選民登記及選民投票率的工作；
- 提供一般行政支援；
- 在有需要時進行戶外工作；以及
- 在有需要時執行其他職務。
薪酬：月薪26,000元
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申請方法：
- 申請表格可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。
- 申請表格填妥後，須連同學歷的副本，於截止申請日期或之前郵寄或親身送交至「香港西灣河太安街29號東區法院大樓11樓東區民政事務處」。如以郵寄方式遞交申請，申請日期以郵戳日期為準，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及已貼上足夠郵資，以避免申請未能成功遞交。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。
- 如親身遞交，請於截止申請日當天下午6時前送達。請在信封面上註明「申請行政助理（選舉）職位」。逾時遞交、資料不全或沒有夾附相關證明文件的申請將不獲考慮。
申請表格可在公務員事務局網站下載。
截止日期：5月7日晚上6時
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