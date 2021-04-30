【政府合約工】民政事務總署聘選舉行政助理　需持大學學歷　月薪達26,000元

打工仔若現處於工作空窗期，未能找到合適的全職工作，不妨先應徵短期合約工，解決目前經濟需要。民政事務總署現正為東區民政事務處招聘行政助理（選舉），專門負責選舉及投票工作，月薪26,000元。持有大學學歷及符合以下入職條件人士，可於5月7日前遞交申請表格。

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入職條件：

持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；

符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

具備良好中英文書寫及會話能力；

具備良好電腦知識，包括MS Excel及中英文文書處理等；以及

具備良好的溝通及人際關係技巧。

職責範圍：

協助籌備和進行有關選舉（例如處理選舉投訴、選舉提名及其他與選舉相關的工作）、選民登記及選民投票率的工作；

提供一般行政支援；

在有需要時進行戶外工作；以及

在有需要時執行其他職務。

薪酬：月薪26,000元

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申請方法：

申請表格可在公務員事務局網站下載。

截止日期：5月7日晚上6時

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