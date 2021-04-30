  • 27°C
香港時間 : 2021430日 (週五) 18:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區】調查：近6成青年有意移民　不足一成願赴大灣區工作

其他地區 17:35 2021/04/30

分享：

【大灣區】調查：近6成青年有意移民　不足一成願赴大灣區工作

有機構針對港青對未來的看法進行調查，結果顯示港青對未來感到悲觀，另有近6成受訪青年希望移民，惟不足1成人願意往大灣區工作。

【調查：港退休人士每月平均開支約$11,500　近半擔心退休後的財務情況：按此

國際獅子總會中國港澳303區早前委託中大亞太研究所進行「香港青年對未來的看法」問卷調查，並於在3月至4月期間成功訪問803名15歲至30歲的香港居民。

結果顯示，10分滿分中，受訪青年對香港社會未來的樂觀程度僅得2.95分，較3年前同類調查大跌32.5%；對自身未來整體生活發展亦跌至4.76分，較3年前跌21.0%。此外，大學生對畢業後工作前景感悲觀，近兩成半受訪大學生認為畢業後多數及一定無機會從事理想工作。

至於影響自身未來生活的因素，逾半受訪者認為學歷是主因；另有近5成青年認為是投資理財能力。不過，認為教育是青年人向上流動的最重要途徑之受訪者，則由2018年的46.5%下降至今年的36.9%，反而有近7成受訪者認為理財投資對向上流動十分重要，惟不足5成受訪者認為自身擁有足夠的理財及人生規劃的能力。

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 環球視窗

相關文章

調查：港退休人士每月平均開支約$11,500　近半擔心退休後的財務情況
2021/04/13
調查：港退休人士每月平均開支約$11,500　近半擔心退休後的財務情況
【財務自由】調查：港人達財務自由需逾3,000萬元　門檻遠高於上海紐約
2021/04/14
【財務自由】調查：港人達財務自由需逾3,000萬元　門檻遠高於上海紐約
【移民台灣】台灣擬收緊港人移民政策　至少居留2年方可申請定居
2021/04/27
【移民台灣】台灣擬收緊港人移民政策　至少居留2年方可申請定居

最新專欄文章 更多

調查：近8成受訪者正考慮或未來會考慮移民　港人移民首選英國
2021/02/03
調查：近8成受訪者正考慮或未來會考慮移民　港人移民首選英國
調查：近3成青年擬移民　當中逾4成料2年內成行
2021/02/01
調查：近3成青年擬移民　當中逾4成料2年內成行
最強護照排名出爐　日本連續3年蟬聯榜首　港特區護照排名第幾？
2021/01/06
最強護照排名出爐　日本連續3年蟬聯榜首　港特區護照排名第幾？
【移居海外】2020全球移民融入政策指數出爐　邊個國家為移民提供最全面保障？
2020/12/21
【移居海外】2020全球移民融入政策指數出爐　邊個國家為移民提供最全面保障？
【移居海外】2020最適合海外人士居住城市調查　西葡城市奪三甲　香港排倒數第十
2020/12/15
【移居海外】2020最適合海外人士居住城市調查　西葡城市奪三甲　香港排倒數第十
移民 畢業 大學 大灣區

下一篇文章

【移民台灣】台灣擬收緊港人移民政策　至少居留2年方可申請定居
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民澳洲】澳洲技術移民3大途徑 何者可直接取得永居權？
【移民澳洲】澳洲技術移民3大途徑 何者可直接取得永居權？
【BNO移民英國】英國採取全球徵稅　移民前賣樓可減稅款？
【BNO移民英國】英國採取全球徵稅　移民前賣樓可減稅款？
【移民澳洲】技術移民計分制度 要達基本要求65分難唔難？
【移民澳洲】技術移民計分制度 要達基本要求65分難唔難？
【移民台灣】台灣擬收緊港人移民政策　至少居留2年方可申請定居
【移民台灣】台灣擬收緊港人移民政策　至少居留2年方可申請定居
【BNO移民英國】BNO居留簽證1月31日起接受申請　5年簽證費用250英鎊
【BNO移民英國】BNO居留簽證1月31日起接受申請　5年簽證費用250英鎊
【BNO移民英國】BNO「5+1」申請細節　家庭成員不同時間赴英　遲出發者須另申居留許可
【BNO移民英國】BNO「5+1」申請細節　家庭成員不同時間赴英　遲出發者須另申居留許可