▲ 【大灣區】調查：近6成青年有意移民 不足一成願赴大灣區工作

有機構針對港青對未來的看法進行調查，結果顯示港青對未來感到悲觀，另有近6成受訪青年希望移民，惟不足1成人願意往大灣區工作。

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國際獅子總會中國港澳303區早前委託中大亞太研究所進行「香港青年對未來的看法」問卷調查，並於在3月至4月期間成功訪問803名15歲至30歲的香港居民。

結果顯示，10分滿分中，受訪青年對香港社會未來的樂觀程度僅得2.95分，較3年前同類調查大跌32.5%；對自身未來整體生活發展亦跌至4.76分，較3年前跌21.0%。此外，大學生對畢業後工作前景感悲觀，近兩成半受訪大學生認為畢業後多數及一定無機會從事理想工作。

至於影響自身未來生活的因素，逾半受訪者認為學歷是主因；另有近5成青年認為是投資理財能力。不過，認為教育是青年人向上流動的最重要途徑之受訪者，則由2018年的46.5%下降至今年的36.9%，反而有近7成受訪者認為理財投資對向上流動十分重要，惟不足5成受訪者認為自身擁有足夠的理財及人生規劃的能力。

責任編輯：曹佩鈞

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