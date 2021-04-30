▲ 打造獨特個人化首飾 陳瀅自創品牌1個月極速回本

近期在多部電視劇集都看到陳瀅的身影，戲約一部接一部。除了積極參與幕前演出外，她早於2018年已經升格成為老闆，當時與好友合資6位數字開網店，主打個人化及客製化的產品，開業短短1個月就旋即回本，當中有甚麼秘訣？

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陳瀅自小看到父親經商，為她埋下日後創業的種子。而創業契機則源於想送一份有心思的禮物給朋友，不希望是隨處可見的禮物。她原本想買一條刻有朋友名字的項鍊，但是左挑右選也找不到合心意的，突然就想到「為何我不自己做呢？」，而她自認有首飾方面的觸覺，結果她一轉念便與朋友合資創立首飾品牌Onliest & Co.，為客人打造個人化及客製化的首飾設計產品。

品牌突顯個人化，店名亦暗藏心思，「Onliest」就是以「Only」一字自創變化型加上「est」，有「唯一之最」的意思。由於每個人都不一樣，故品牌希望可以為每個顧客提供獨特的產品。

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善用藝人身份 增加品牌曝光率

持有工商管理學位的陳瀅，亦有學以致用，把書本所學的理論套用在自己生意上。她亦特意挑選在新劇開播時推出首飾品牌Onliest & Co.，因為當電視劇開播時，自己的曝光率及知名度都會提升，有利宣傳公司的產品。另外，因藝人身份的便利，她可以在拍攝電視劇或出席活動時，戴上自家品牌的首飾，增加曝光率之餘，同時可以降低宣傳成本。

除了靠自身知名度外，品牌亦在產品及客戶服務當中下了不少苦功。當時甚少首飾品牌提供個人化及客製化服務，陳瀅的自創品牌就剛好填補這個空缺，提供自訂刻字服務，首飾設計亦可以因應客人要求而作出調整。如果客人有查詢，網店更會於1小時內回覆問題，反應快速，店舖亦設有35日免費退換保證。

新冠肺炎疫情持續逾1年，嚴重打擊零售業的生意。陳瀅坦言，去年的確是相當難捱。當疫情剛開始時，大家未知疫情會持續多久，所以難免會擔心，令當時消費意慾亦有所減少。她直言，直至1至2個月前，消費者的消費意慾才有所恢復。

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百萬加元加國置業予婆婆住

疫情亦嚴重打擊藝人的收入，陳瀅坦言現時每次消費都要「諗過度過」。不過，幸好她從小就培養儲蓄習慣，陳瀅10歲時媽媽已經為她開設銀行戶口，並教導她儲蓄的重要性。她回想，當時每個月零用錢約10至20加元，可能只足夠買2個午餐，但是已知道不可以花光零用錢，更會預留5加元作儲蓄用途，「如果我沒有儲蓄習慣，應該買不到樓」。

陳瀅是圈中出名的孝順女，早前更特意飛往加拿大與婆婆過節，令婆婆大感驚喜。為了報答婆婆多年來的照顧，她於2019年斥資7位數字加元，在加拿大置業，讓婆婆可以有一個舒適的安樂窩，保持她的生活質素。「第一筆賺到的錢都想回饋家庭，家人供書教學多年，令家人可以有安穩生活我覺得是責任。安頓好家人，下一步就買樓給自己。」

記者：曹佩鈞

場地提供：花楽日本料理

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