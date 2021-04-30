疫情降港人風險胃納　後生仔較年長人士投資更保守？

St. James’s Place Wealth Management Asia（SJP Asia）發表調查，探究新冠肺炎疫情對香港人的財務管理帶來的影響。當中顯示，有一半受訪者表示不滿目前的儲蓄狀況，近一半人指他們自疫情起增加每月儲蓄習慣。

SJP香港和上海業務主管Oliver Wickham在記者會上表示，香港市民儲蓄增加除了是因為疫情期間所推行的社交距離措施，令人們娛樂活動減少之外，亦是因為環境充滿不確定性，所以增加儲蓄以應對風險。

年輕投資者較年長投資者謹慎

按常理來說，年輕人的風險胃納一般較高，而隨着年齡增長，愈接近退休的人士，承受風險的能力就會愈低。但調查顯示，60%香港受訪者表示他們現在對金錢更謹慎。當中，年輕投資者（25-34歲）比起較年長的投資者（45歲或以上）更謹慎，分別佔66%及56%。

Wickham解釋，這或許是由於年輕投資者多是剛畢業的學生，而在新冠疫情爆發期間就業市場萎縮，令他們找到工作的機會減少，從而令他們對於金錢會有更審慎的態度所致。

投資者應建立多元長期投資組合

另外，自疫情起投資者的投資態度亦有明顯的改變。39%香港受訪者打算將投資組合多元化，佔比較去年37%有所增加；而37%香港受訪者會選擇更安全的投資產品，以減低風險。值得關注的是，超過三分之一香港人表示會選擇容易轉換現金的投資產品。很多投資者的資產分配反映了這一點，包括他們投資了更多在股票，佔48%；交易所買賣基金，佔43%；及管理基金，佔37%。

然而，保守的策略以及放棄投資可能對長遠來說是錯誤的製造財富的策略。Wickham指出，認同分散投資的策略，但不建議投資者擇時進出市場，反而應該建立一個多元化的長期投資組合。

【調查：疫情下三分之一打工仔有轉工 因渴望變革及改善就業條件：按此】

是次調查在今年2月及3月份網上進行，香港受訪者人數達1,012人，年齡介乎25至54歲間，並持有個人股票、地產、基金等投資，均來自年收入在40萬至150萬元以上家庭。

責任編輯：鄭樂怡

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