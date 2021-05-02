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距離10至15年就要退休　要供兩女兒讀大學點算好？

退休規劃 13:00 2021/05/02

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廖先生今年50歲，大女兒已20歲，正就讀大學，而小女兒只有8歲。由於距離10至15年便要退休，現在既開始擔心自己與太太的退休生活，亦擔心無力支付細女兒日後大學學費。有朋友建議他應該買銀行收息股或保險公司的儲蓄年金，應該如何選擇？

宜先計算女兒學費及退休所需金額

廖生這種情況在現今社會十分常見。當完成各項人生目標後，開始踏入花甲之年，便一方面要為自己退休生活張羅；另外一方面也要為子女日後作安排。就其情況，筆者建議應首先預計女兒學費及退休生活所需多少金額，下一步就是了解不同類別計劃的特點與風險。

舉例來說，現時一般大學學費每年需要42,100元，完成四年的大學課程大約需要16.8萬元，距離小女兒讀大學大約還有10年。若撇除通脹，廖先生每月儲起1,500元現金也理應達到學費總數。但可惜的是，現時全球QE嚴重，通脹因素不可忽視，所以就女兒學費，廖先生應儲起金額起碼遠高於每月1,500元。

可選承傳性質儲蓄計劃

就小女兒的學費儲蓄，筆者建議可考慮有承傳性質的儲蓄計劃。與舊式保單不同，現時有部分儲蓄計劃可轉換受保人及持有人。作為家長，若為子女儲蓄，可以一直持有及控制保單，有需要時既可於保單提錢給子女應付開支，也可以給自己養老之用，待自己百年歸老亦可將保單轉換受保人為子女，繼續滾存金錢，將心意傳承給下一代。所以，用這個類型的儲蓄計劃會比年金類型的靈活性較大，不用將金錢與保險公司對賭壽命，較為切合為子女鋪路。

至於退休儲蓄方面，如果廖先生65歲退休，根據男士平均壽命82歲，起碼需要面對17年的生活開支。假設廖先生退休後每月家庭生活開支1萬元，17年便共需204萬元的開支。但必須留意此數值亦未計任何通脹情況，以及是假設了毋須面對住屋租金或供樓開支。所以廖先生如若需要為退休生活作出策劃，必須先行評估現有資產，以及將來需要面對的開支。

分配較多資源投資

因為若廖先生現有資源與實際退休所需開支相距較大，則應分配較多於投資方面，以有限時間追求較大回報。當然就有一定潛在風險，例如油板塊的中石化 （00386） 、中海油 （00883） ，年息也超過8厘，但股價時有變化，也是有可能出現賺息蝕價情況，這是務必注意地方。

【為甚麼指數基金最適合退休規劃？：按此

 

【原文：承傳儲蓄計劃 相對年金靈活（收費文章)】

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撰文 : 鄧熙琳 中原金融集團組別營業董事

欄名 : 理財規劃

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通脹 銀行 儲蓄 年金 退休

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