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【好去處】打卡攝影熱點！ 石澳藍橋原貌重開

精明消費 10:00 2021/05/01

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2018年超強颱風「山竹」襲港，令位於石澳大頭洲的地標藍橋被摧毀。政府於去年3月刊憲，在石澳海角郊遊區原址進行修復，最近終於竣工正式開放，將藍橋原貌重現眼前。

藍橋建於1960年代，連接石澳山仔及大頭洲，鮮藍色的外形夢幻，而且闊度只足夠二人並肩同行，因此又名「情人橋」，成為打卡及婚攝熱點。於2018年被山竹颱風破壞，整條橋被淹沒倒塌，不少市民感到相當惋惜，南區康樂事務辦事處聯及建築署立即展開重建工程。

■按圖看石澳藍橋風貌■

    點擊圖片放大
    +2

近日康文署Facebook宣布，藍橋已經重新開放，以原貌重新出現之外，更比以前更加穩固。由相片可見藍橋依舊帶粉藍色，色澤更加鮮艷奪目，兩端更有石躉作加固，不妨重回舊地影靚相。

石澳大頭洲上有不少奇石可賞，懸崖峭壁風光秀麗，回望還可欣賞石澳全景。另外因為遠離市區光害，亦是觀星勝地，不過摸黑步行前往需注意安全。石澳泳灘早前因疫情而關閉，現已重新開放，不妨前往郊遊玩水！

【新加坡5日團包酒店住宿　每位由9,699元至1.3萬元不等：按此

 

作者、責任編輯：張頌婷

【原文：石澳藍橋完成修復 以原貌重新開放（收費文章)】

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