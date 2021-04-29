加密貨幣　人買你又買？　唔理風險隨時蝕本無得追

近期比特幣在市場上的波動令它愈來愈受關注，但與它的相關活動亦存在一定的潛在風險。「加密貨幣」（Cryptocurrency）是一種用於交易支付、計算或儲值方面的數碼代幣，而在2009年面世的比特幣（Bitcoin）便是第一隻加密貨幣。

「首次代幣發行」（Initial Coin Offering）則是一種集資的方式，讓計劃營辦者透過發行數碼代幣，換取廣泛使用的加密貨幣或現金，為支援研發特定的區塊鏈項目籌募資金。投資者參與首次代幣發行，主要是希望能獲得研發項目的相關權益，或期望代幣將來會升值。相關代幣在首次發行完成後可能會流通於加密貨幣交易平台。

若涉犯罪活動 或無法取回本金

加密貨幣在香港被視為「虛擬商品」(Virtual Commodity)，而非《證券及期貨條例》所界定的「證券」(Securities)，因此暫時仍沒有專屬法例規管其活動。至於首次代幣發行活動，只要當中銷售的數碼代幣如屬《證券及期貨條例》所界定的「證券」便會進入規管範圍。

我們不能無視投資加密代幣的潛在風險。曾經有網上詐騙交易平台聲稱提供保證回報，誘騙投資者購入「比特幣採礦合約」，事後卻突然關閉。此外，首次代幣發行相對匿名的交易特點及快速的集資能力或會淪為洗黑錢及非法資金籌集的渠道。若涉及犯罪活動，執法機構便有義務採取法律行動關閉有關平台，投資者或無法取回投入的資金。

【比特幣錢包 切記管好2條Key：按此】

使用數碼錢包儲蓄加密貨幣亦要面對保安問題，如黑客入侵、病毒感染、密碼遺失等。加密貨幣亦可能會因為遺失錢包而永遠失去，因為其系統沒有中央資料儲存庫，尋找失物的成功率偏低。

所以，投資比特幣時謹記要小心，預先做足準備功夫！

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