美麥當勞面試有錢收都請唔到人？原來因為呢個原因！

經濟不景搵工難，不過在美國佛羅里達州一間麥當勞為了招聘員工出新招，只要參加面試就能拿走50美元（約390港元），但仍難以吸引求職者。



據Business Insider報道，這間麥當勞長期招聘不到員工，因而貼出招聘告示，寫上「不論男女，只要下午2時來面試，就給50美元」。不過竟然沒有吸引太多求職者，餐廳仍要繼續招募員工。

該麥當勞加盟店老闆Blake Casper認為，由於疫情下政府提供的失業救濟金比以往高，失業反而得到更多錢，令積極尋找工作的人減少，所以至少要將餐廳的薪金，上調至比失業救濟金更高水平，才能吸引到求職者。

失業救濟金更多 只好加時薪

為了解決人手短缺的問題，該餐廳將時薪由12美元（約93港元）增加至13美元（約101港元），而當地的最低時薪為9美元（約70港元），同時鼓勵員工推薦新人，只要成功推薦就能獲得獎金，以及允許求職者以短訊見工，結果一個星期就聘用了多達115名新員工。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文︰ 美麥當勞面試有錢收 惟仍難吸引求職者】

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