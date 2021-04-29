▲ 【母親節2021】精選3大母親節自助晚餐 最平$500有找！

話咁快就到母親節，最近疫情有所放緩，不少酒店亦推出自助餐優惠，可以趁母親節同媽媽一起外出食自助餐慶祝。

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九龍海逸君綽酒店The Promenade：早鳥優惠85折

現凡於4月30日或之前預訂九龍海逸君綽酒店之母親節自助餐，可享85折早鳥優惠。自助晚餐有多款佳餚可供選擇，包括即開新鮮生蠔、大蝦刺身、帶子刺身、紅燒花膠、香煎鴨肝、芝士焗龍蝦、燒羊架及北京填鴨等。而甜品方面，亦有榴蓮慕絲蛋糕、芒果拿破崙、燕窩蓮蓉西米焗布丁、燕窩蛋撻、Häagen-Dazs脆皮雪糕批及Mövenpick雪糕。而飲品方面，酒店亦提供無限量添飲餐酒、精選啤酒、果汁及汽水。

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The Promenade 母親節自助晚餐 供應日期：5月8及9日

供應時間：晚上8時至10時

早鳥優惠（已包括加一）：成人682.1元／小童492.1元

訂座方法：致電2996 8432／網上訂座

地址：香港九龍紅磡黃埔花園德豐街20號

百樂酒店Park café：7折優惠

百樂酒店推出「寵‧愛」母親節自助餐，屆時將提供多款美食，包括慢煮紅酒和牛松露薯蓉杯、松露野菌炒花膠魚球、和牛粒鴨肝蔥炒飯、香脆豬腩配自家製蘋果醬（限時供應）、酥皮花膠海鮮龍蝦湯、鱈場蟹腳海鮮拼盤、花膠椰汁燉蛋白及瑞士MÕVENPICK雪糕等。

另外，於5月1日或之前預訂母親節自助晚餐可享7折優惠，而客人需於訂座時繳付每位100元之訂金，方可享用此優惠。

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「寵‧愛」母親節自助餐 供應日期：5月8及9日

供應時間：晚上6時30分至晚上9時30分

收費： 5月8日（星期六）：成人548元；小童368元

5月9日（星期日）：成人578元；小童388元 訂座方法：致電2731 2168／WhatsApp至6588 0682

地址：尖沙咀漆咸道南61-65號

城景國際：母親可獲古早味蛋糕

在母親節期間，城景國際推出龍蝦‧花膠‧海鮮自助晚餐，每位客人可獲一客花膠海膽醬焗波士頓龍蝦。自助晚餐設有多款美食，包括花膠培根豚肉海膽黃醬焗生蠔、黃金香蒜炒龍蝦鉗、黑松露海膽花膠燉蛋、海膽金槍魚榻榻奇、西班牙龍蝦海鮮飯等。此外，自助餐更供應空運美國及紐西蘭生蠔、鱈場蟹腳、布朗蟹及日式刺身等。同場亦有提供不同飲品及多款Movenpick雪糕，包括果汁、指定紅白餐酒及啤酒。

另外，若惠顧母親節期間之自助晚餐，母親更可額外獲贈古早味蛋糕一客及參與「絲花工作坊」。工作坊名額有限，有意參加需預先向職員查詢及登記。

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責任編輯：曹佩鈞

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