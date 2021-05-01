勞力士Explorer系列投資攻略

勞力士今年的年度新作已經曝光，當中的Explorer系列成為城中熱話，原因是設計不似大家預期，令不少勞迷大失所望。到底全新的Explorer I及Explorer II是否有升值潛力？舊裝Explorer的價格又會否受到影響？不妨聽聽舊裝勞力士專家Ivan Sir分析一下Explorer走勢。

今年是勞力士Explorer II誕生的50周年，Explorer系列有如探險、極地的代名詞，不少世界著名的偉大探險家佩戴着腕錶探索地球上的嚴峻地域，證明了腕錶的功能達至專業強悍標準。1971年面世，腕錶在2011年在設計上進行過一次革新，錶殼直徑42毫米，搭載3187型機芯，與Explorer I相比，Explorer II多了一枚代表性的橙色指針，可顯示第二時區的時間。錶圈上也有24小時刻度，加上日期顯示，特色箭頭形24小時指針和鐘點標記塗上Chromalight夜光物料，性能強大可靠，切合探險家需要。

正由於是系列的50歲壽辰，因此大家都預測勞力士會為腕錶來個大改動，但結果令不少人都跌眼鏡，新版Explorer I及Explorer II在外觀上只作了微調。例如Explorer II的錶耳及跟錶耳相連的錶帶位置較上一代稍稍闊了，白面基本上跟前作相同，而黑面的變化在於三角箭頭的橙針，橙針由半黑半橙改為全橙針。至於被稱為「369」的Explorer I變化較為明顯，錶殼由39毫米縮小為1953年首度出現時的36毫米版本。不過兩款Explorer的性能都提升了，雙雙換入品牌的高性能機芯。

有20年手錶收藏資歷的勞力士舊裝錶專家Ivan Sir這樣預測：「Explorer I的變化較大，由39mm減至從前36mm的man size，我估計目的是照顧喜歡小巧錶的市場以及女士。定價5萬元比以前平，我估計未必會炒得很厲害，因為似乎未有太多男士接受到36mm，但我相信很多女士會買，可能由5萬元炒至5萬多6萬，金鋼就較難推敲，因為這是個新款。」他續說：「Explorer II方面，它的定價不算很貴，6萬多跟舊款差不多，因為『大白橙』停產，已經炒至10萬元以上，新錶一開售或者跟停產的『大白橙』差不多價錢。」

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Explorer舊裝隨時再升值

每次勞力士推出新錶，就必然會影響該系列的舊裝錶價格，今次Explorer的出現又是否一樣？「先說Explorer II，因為系列今年50周年說了好幾年，我看到Explorer II的舊裝型號整體都有顯著升幅，例如90年代玻璃頭，白面黃夜光在過去3、4年前由5、6萬元升至現在10萬元。如果再舊一點有80年代的奶面（奶茶色錶面），型號16550 Cream dial腕錶，看到在拍賣及市場上有顯著升幅，由2年前大約18萬升至現在的22、23萬；橙針更為明顯，型號1655尤其是直針，在這2、3年由20萬升至最貴30萬也被秒殺，當然狀態要很好，這是Explorer II普遍的現象。」

至於Explorer I，Ivan Sir表示價格則是溫火上升，舊裝膠面型號1016在3數年前一枚約10萬元的錶，現在升至約15萬元；型號14270 90年代款式的升幅則視乎錶面，若果是Tritium-25面一代，而夜光已變黃的話，升幅可由從前3、4萬元升至現在逾6萬元。

必揀黃夜光及橙針、直針

不少人都喜歡買舊裝勞力士作為投資項目，如果想入手舊裝Explorer的話，Ivan Sir會建議哪個年代？「我見多數人是找回36mm的Explorer I，最經典是型號14270早期的Tritium黃夜光面，或者是2000年左右的LumiNova版本；舊Explorer II最經典是橙針，市場上最多人追是第一期的直針Straight hand。」

作者、責任編輯：梁靜詩

（節錄）

【原文：勞力士專家教路 Explorer系列投資攻略（收費文章）】

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