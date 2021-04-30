7-Eleven海之料理飯糰$22/2件

突然想食飯？7-Eleven自家品牌飯糰幫到你。7-SELECT嘅醬油三文魚腩飯糰𠵱家做緊優惠22元有2件，飯糰採用嚟自日本北海道利尻昆布，製成鮮甜嘅昆布湯飯，加上挪威三文魚腩，單件買要14元。

撰文：hket小編

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