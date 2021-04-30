  • 26°C
香港時間 : 2021430日 (週五) 10:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

7-Eleven海之料理飯糰$22/2件

精明消費 10:30 2021/04/30

分享：

突然想食飯？7-Eleven自家品牌飯糰幫到你。7-SELECT嘅醬油三文魚腩飯糰𠵱家做緊優惠22元有2件，飯糰採用嚟自日本北海道利尻昆布，製成鮮甜嘅昆布湯飯，加上挪威三文魚腩，單件買要14元。

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

Aeon心動價商品低至43折！
今日
Aeon心動價商品低至43折！
【母親節2021】精選3大母親節自助晚餐　最平$500有找！
2021/04/29
【母親節2021】精選3大母親節自助晚餐　最平$500有找！
迎夏日！　GODIVA飲品雪糕禮券限量套裝$300共8張
2021/04/29
迎夏日！　GODIVA飲品雪糕禮券限量套裝$300共8張
点点綠網店七折快閃優惠　最後今天
2021/04/29
点点綠網店七折快閃優惠　最後今天
信和3商場推疫苗獎賞　憑接種紀錄送商場現金券及飲品券
2021/04/28
信和3商場推疫苗獎賞　憑接種紀錄送商場現金券及飲品券
著數優惠 家品 早餐 7－Eleven 北海 挪威 日本

下一篇文章

Aeon心動價商品低至43折！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券】八達通今日起將儲值限額分階段增至3,000元
【5000元消費券】八達通今日起將儲值限額分階段增至3,000元
迎夏日！　GODIVA飲品雪糕禮券限量套裝$300共8張
迎夏日！　GODIVA飲品雪糕禮券限量套裝$300共8張
【食物援助】一文睇晒！食物援助計劃申請資格及方法（附申請連結）
【食物援助】一文睇晒！食物援助計劃申請資格及方法（附申請連結）
【KFC】三人滋味桶快閃優惠價$99　人均$33
【KFC】三人滋味桶快閃優惠價$99　人均$33
稻香推飲食優惠　$1乳鴿、澳洲龍蝦伊麵$168
稻香推飲食優惠　$1乳鴿、澳洲龍蝦伊麵$168
【母親節2021】精選3大母親節自助晚餐　最平$500有找！
【母親節2021】精選3大母親節自助晚餐　最平$500有找！