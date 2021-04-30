7-Eleven海之料理飯糰$22/2件 精明消費 10:30 2021/04/30 分享： 突然想食飯？7-Eleven自家品牌飯糰幫到你。7-SELECT嘅醬油三文魚腩飯糰𠵱家做緊優惠22元有2件，飯糰採用嚟自日本北海道利尻昆布，製成鮮甜嘅昆布湯飯，加上挪威三文魚腩，單件買要14元。 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 Aeon心動價商品低至43折！ 今日 Aeon心動價商品低至43折！ 【母親節2021】精選3大母親節自助晚餐 最平$500有找！ 2021/04/29 【母親節2021】精選3大母親節自助晚餐 最平$500有找！ 迎夏日！ GODIVA飲品雪糕禮券限量套裝$300共8張 2021/04/29 迎夏日！ GODIVA飲品雪糕禮券限量套裝$300共8張 点点綠網店七折快閃優惠 最後今天 2021/04/29 点点綠網店七折快閃優惠 最後今天 信和3商場推疫苗獎賞 憑接種紀錄送商場現金券及飲品券 2021/04/28 信和3商場推疫苗獎賞 憑接種紀錄送商場現金券及飲品券 著數優惠 家品 魚 早餐 7－Eleven 魚 北海 挪威 日本