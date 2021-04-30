Aeon心動價商品低至43折！

Aeon心動價商品以限定價發售，包括PIGEON夏日防護套裝，99.9元有齊驅蚊貼、驅蚊噴霧同防曬露等、MA CHERIE珍珠洗髮露及護髮素、家庭裝脆口餅乾迷你什錦朱古力筒等等，仲有更多心動價商品！即日起到6月2日於全綫AEON百貨及超市分店舉行。

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撰文︰hket小編

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