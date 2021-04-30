Aeon心動價商品低至43折！ 精明消費 09:00 2021/04/30 分享： Aeon心動價商品以限定價發售，包括PIGEON夏日防護套裝，99.9元有齊驅蚊貼、驅蚊噴霧同防曬露等、MA CHERIE珍珠洗髮露及護髮素、家庭裝脆口餅乾迷你什錦朱古力筒等等，仲有更多心動價商品！即日起到6月2日於全綫AEON百貨及超市分店舉行。 ▼點擊圖片放大 +4 +3 更多優惠詳情 分店位置 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【母親節2021】精選3大母親節自助晚餐 最平$500有找！ 2021/04/29 【母親節2021】精選3大母親節自助晚餐 最平$500有找！ 迎夏日！ GODIVA飲品雪糕禮券限量套裝$300共8張 2021/04/29 迎夏日！ GODIVA飲品雪糕禮券限量套裝$300共8張 点点綠網店七折快閃優惠 最後今天 2021/04/29 点点綠網店七折快閃優惠 最後今天 信和3商場推疫苗獎賞 憑接種紀錄送商場現金券及飲品券 2021/04/28 信和3商場推疫苗獎賞 憑接種紀錄送商場現金券及飲品券 MegaBox舉行1折激安感謝祭 優惠商品限量發售 2021/04/28 MegaBox舉行1折激安感謝祭 優惠商品限量發售 著數優惠 商品 IB 超市 驅蚊 IB 防曬護理 保濕 Facebook 朱古力