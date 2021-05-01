每晚睡不足6小時增患癡呆症風險　教你點樣瞓好啲

充足的睡眠對身心均有益處，一般建議的睡眠時數為8小時，但都市人生活壓力大，又有多少人每晚都能睡得夠？近期有研究指出，若長期剝削睡眠時間，尤其中年人士，每日睡眠時間少於6小時或以下，罹患癡呆症的風險增加30%。

美國有線電視新聞網（CNN）引述科學期刊《自然通訊》一項新研究，這個長期研究長達25年，追踪了接近8,000人，研究發現與每晚睡7小時的人相比，在50歲和60歲這年齡層的睡眠時間為6小時或更短時間，患上癡呆症風險增加30%。研究已進一步表明，當中已考慮抑鬱症、心臟代謝和精神健康因素，結論已證實與這三方面無關。

專家指出，睡眠對大腦維持正常功能很重要，而且對於清除大腦中癡呆症中積累的有毒蛋白質有着舉足輕重的作用。雖然研究無法確定睡眠時間與癡呆症的因果關係，但這啟示着即將出現癡呆症的早期迹象；睡眠不足也有可能對大腦產生不利影響，令人容易患上阿茲海默症等神經退行疾​​病。

睡前飲食宜忌

想睡得好，專家教路：睡前4小時避免過量飲酒，並且不要吸煙。睡前喝酒原來會令人處於輕度睡眠狀態未能達致深層睡眠，就算睡足長時間，醒來時感覺不到體力恢復，仍覺一身疲憊。

另一方面，睡前6個小時避免攝取咖啡因。咖啡因有利尿作用，若攝取過多，也會容易因半夜起床上廁所，而使睡眠中斷。

睡前4個小時避免吃濃味、辛辣或含糖的食物，前兩種食物可致胃灼熱或其他消化問題，從而影響入睡。至於糖份，研究表明它與不安定的睡眠有關。睡前吃些小吃則是可以接受的，美國國家睡眠基金會建議咀嚼小量堅果，或車厘子（褪黑激素含量高）、香蕉（含有肌肉鬆弛劑鉀和鎂）和不含咖啡因的茶（例如洋甘菊、薑和薄荷）。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文︰ CNN：中年人每晚睡眠少於6個小時 增患癡呆症3成】

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