13年前沽自住樓今日一殼眼淚　唔沽會點？轉投資股票又點？

如果世上有後悔藥可以食，相信不少人會後悔當年將自己層樓出售，誰會想到當年樓市一升再升。近日網上討論區，一名網民透露，其女舊同事與丈夫10多年前以180多萬元「上車」，買入新界一間三房單位自住，於2年後的2008至09年見升市，以300多萬元沽出，當時賺了百多萬元，其後租樓，因丈夫認為樓市會跌，跌時再入市。但後來眼見樓市有升無跌，二人均患上抑鬱症，最後更離婚收場。



其實買樓是人生大事、重要的投資決定，上落錯車亦會影響一生。同大家一齊回帶，如果好似嗰兩夫婦咁喺大約2006年上車，有層樓喺手，無放的話，現時又值幾多錢？我哋搵咗私樓、居屋同公屋嘅例子嚟畀大家對比一下。

■即睇當年同今日樓價比較■

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睇完以上幾類單位嘅比較，都可以想像得到如果有人好似當年嗰一對夫婦咁賣咗層樓，會幾咁想食到後悔藥。有唔少網民都留言指，若該對夫婦當年沒有將物業出售，而選擇堅持持有該物業，今時今日不但不用捱貴租，還可以坐擁千多萬元的資產。呢個個案，係咪間接證明咗長綫投資的重要性呢？

■網民點睇無樓自住夫婦？■

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人生中投資決定做錯，回望的確讓人心酸，不過亦有人表示，這是不值得可憐的，因為當年太貪心，見樓價爆升，便期望樓市爆煲時可以低位接貨，這種心態是賭徒心態；亦有人認為他們不願意接受失敗，當年即使落錯車，眼見樓價再升，其實大可以再入市，但他們沒有這樣做，而手持的現金亦可以作其他的投資項目，兩夫婦卻只懂埋怨，不算得是一位精明的投資者。



好嘞，如果我哋假設兩夫婦當年賣了物業後，賺得的100多萬，用50萬投資於股票市場，又看一看長綫投資所帶來的資產累積情況。我哋用網民建議的港股美股同埋追蹤恒指表現嘅盈富基金嚟計吓數，假設於2009年1月2日購入，之後一直沒有沽出，直至2021年的今天收市，又會發生甚麼事呢？

■若以50萬投資港股及美股，情況又如何？■

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由以上例子可以，長綫投資的回報的確讓人驚訝，當然，更重要的是大家係可以揀中有增力潛力嘅股份，仲要期間都有好表現。

雖然我們不能回到過去，亦沒有後悔藥可以吃。不過從別人的經驗中可以得出長綫投資似乎都是比較理想的投資方式，讓時間為我們的財富去增值，不管是物業還是股票類的都是。縱使長揸某股份亦會有失利的情況，所以作出投資決定需要做好功課，亦要留意市場的發展，從而作出適當的調整。

長綫投資帶來的好處亦很多，當中包括複息效應增加優勢、簡單得人人都能做到、晚上可以睡一覺好、容易修正投資錯誤、數據顯示幾乎一直都是正確的等。

責任編輯：陳玉蓮

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