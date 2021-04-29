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【儲蓄保險】穩陣收息之選　短期儲蓄保險保證回報高達3.5%　

博客 18:40 2021/04/29

分享：

在低息大環境下，銀行定期存款難有驚喜，除非是新資金存款，否則利率就更低。股票及基金儘管交投暢旺，但過去表現又不等於將來回報，而且價格可升可跌。對於穩健派投資者而言，市場上還有甚麼低風險又保證回報穩健的工具呢？大家不妨留意一下保險公司的短期儲蓄保險。

【3萬元本金　買「銀行」好過擺銀行　高息內銀同你數：按此

比較短期儲蓄保險

短期儲蓄保險主攻保證回報，而保單年期約3至5年，稍長於銀行定存；但投保人可以於幾年內，鎖定一個穩定的保證回報率，對於收息一族，仍具有一定的吸引力。10Life追蹤香港市場上的短期儲蓄保險產品，它們來自Blue、中銀人壽（BOC Life）、中國太平（China Taiping）、恒生保險（Hang Seng Insurance）及立橋人壽（Well Link Life）。以下是產品的回報表現：

短期儲蓄保險回報穩定又保證

短期儲蓄保險的供款模式為一次過預繳、或1年至3年供款期，而保單期多是3至5年，期滿時，保險公司會繳付保證現金。10Life以整個現金流計算產品的年化保證內部回報率（IRR）。以上產品（保單貨幣為美元）期滿時的保證IRR起碼有2%。

隨着無限QE，息率每況愈下，5年保證IRR高於3%的短期儲蓄保險產品已經逐一下架，可謂買少見少，現時只餘下Blue及立橋人壽的產品，其中以Blue WeSave高息儲蓄保E1（限量發售）回報最高，期滿時的保證IRR高達3.5%（需輸入優惠碼），而普通版本的Blue WeSave高息儲蓄保E1則為3.1%。另外，立橋人壽儲蓄計劃預繳保費版本（即一筆過付款），於第5年退保仍有3.18%保證IRR，但其實該產品的保單期為8年，期滿IRR則達3.33%。

【建構穩陣收息組合　4隻公用股畀你參考：按此

投保短期儲蓄　既可搵人亦可上網

短期儲蓄保險賣點是保證回報，對保險公司而言，利潤很低，所以向來不是大品牌保險公司及顧問力推的產品，所以市場上短期儲蓄保險產品選擇不多，限量供應，甚至只有熟客才買到。加上環球局勢不明朗，美國QE持續，保險公司可能隨時將產品下架，再推出的短期儲蓄保險，其保證回報率亦可能亦與舊產品不可同日而語。

鑑於新冠肺炎，社交隔離漸成新常態。其實，本文提及的部分短期儲蓄保險產品，容許客戶自己網上投保，由申請到繳款均在綫上辦妥。當然，對於傳統保險公司的短期儲蓄保險，大家仍要找代理的保險經紀或顧問。

 

以上資訊由10Life提供，更新至2021年4月20日，僅供參考，並不是銷售提議。   

【文章來源：10Life；原題：【收息攻略】邊份短期儲蓄保險嘅保證回報，高過定期存款？（2021年4月更新版），已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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