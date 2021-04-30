KFC任何惠顧可以$1換購汽水　Garrett Popcorn買滿$99送小包裝經典口味爆谷

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. KFC：任何惠顧可以$1換購汽水

由即日起至5月2日，於全綫KFC（沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外）惠顧任何產品，即可以1元換購中汽水一杯。

如需享用優惠，需要出示以下優惠券。

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2. Garrett Popcorn：買滿$99送小包裝經典口味爆谷

由即日起至5月9日，於Garrett Popcorn消費滿99元，即可獲贈小包裝經典口味爆谷一份。

分店一覽

3. MCL：買正價戲票+$1 Cash Dollar換多1張戲票

由即日起至5月2日，MCL戲院推出「勞動節期間限定」優惠。憑恒生MPOWER卡於MCL戲院票房（K11 Art House除外）以即日或預售方式購買「勞動節期間限定」電影日優惠期内播映之任何正價2D／3D成人戲票，即可以1元Cash Dollar換購多一張同場2D／3D成人戲票。

撰文︰hket小編

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