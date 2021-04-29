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【理財個案】債券基金年息高達6至10厘　按樓投資賺息差有何風險要注意？

博客 13:40 2021/04/29

分享：

低息環境下，高息投資產品就變得更為吸引，但投資前都要了解高回報背後的風險。有讀者最近得知朋友有意按樓投資債券基金，對有關做法存有疑問，而妻子亦有意出售所持有的政府通脹掛鈎債券（iBond），換馬債券基金。他疑問債券基金為何會有如此高息，看看龔成是如何回答。

讀者：

在最近開始在朋友身邊聽到有債券基金年息有6至10厘，並每月派息。最近更發現有朋友按樓400萬元來購買這些基金。

本人一直心存疑問，我也不太相信也沒理會。但昨晚太太問我關於賣出政府通脹掛鈎債券（iBond）事情，一問之下發現她有購買這些債券基金之意。

所以今次想請教這些基金到底是甚麼東西？為甚麼會有那麼吸引的利息？

【49歲藥劑師手持3物業　如何善用四桶金理論部署退休？：按此

龔成：

利用加按物業，得到資金，投資這些高息基金，的確能創造息差，因為現時按息低，大約是2%，加按得到資金，然後投資高息基金，例如高息基金有10%，就能創造8%的息差回報，提高了每月的現金流。

當然，所有事情都有風險的，而我哋最重要是明白當中的利弊。

首先，「債券基金」跟「債券」有所不同，債券基金坊間分好多種，你要小心睇，因為有啲風險低，無乜問題，有啲則有潛在的風險，絕對不是保本的產品，有機會出現了「賺息蝕價」的情況。

第一，有些債券基金，會投資「高收益債券」，即是「垃圾債券」，你一定要睇睇佢所佔的比率。

債券是到期收返本金的，債券基金則不是，價格可以上落的，即是有「賺息蝕價」的可能。所以，當息率去到10%，反映基金投資了不少垃圾債券，風險自然更高。

【定期派息債券基金最高7至8厘息　低至8,800元可入門：按此

第二，債券基金往往不是單純地持有債券，而是可以作買賣，以及利用衍生工具作對冲等策略，即是可能有價格上的波動。

這點好睇基金經理及市況，如果市況不利，價格可大跌。

第三，加按物業，以槓桿去放大回報，以平息借貸去賺取息差。低息環境時間題不大，但如果日後進入加息周期，不止借貸成本增加，同時債券價格往往在加息期下跌，雙重打擊下，要小心。當然，若然加息步伐不快，息差利潤就可觀。

如你決定投資債券基金，必須理解當中風險和仔細分析。我並不是說這些基金有問題，而是你要明白當中的風險及利弊。

【本文獲作者龔成授權轉載】

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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