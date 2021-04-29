▲ 多元金融持續創新平台 助金融企業數碼化轉型

面對數碼化浪潮下日趨多元的用戶需求、難以預測的流量規模以及海量交易數據和資訊，金融機構渴望升級傳統IT架構、金融資訊整合及分析等能力，在打造安全、穩定、高效的金融服務的同時，進一步提升市場競爭力。雲端科技不僅助金融界將業務向雲端遷移，實現計算資源的整合，亦大大降低科技成本及門檻，推動行業全面進步。

【雲端科技崛起 續推金融業變革：按此】

全球資訊科技諮詢公司IDC於去年11月發布的《中國金融雲市場（2020上半年）跟蹤》報告顯示，儘管疫情對雲端項目的開發和交付造成負面影響，中國金融雲市場在2020年上半年仍錄得37.5%的同比增長，市場規模突破19億美元。其中，金融雲解決方案市場和雲基礎設施市場的增速分別達42.1%和35.6%，足見金融機構對「上雲」的認可和追求。

然而，相關企業的「上雲」之路並不總是一帆風順。一方面，金融行業對於技術穩定性、網絡安全性和數據私隱度有着極高的要求，這促使企業將雲端服務供應商的技術能力列為重要考量。另一方面，受自身規模和資金水平的影響，不少中小型金融機構在數碼化轉型的過程中亟需找到與其發展現狀相匹配的低成本、低技術門檻的雲端解決方案。

有見於此，阿里雲多年來一直堅持加強技術研發，致力為不同規模的金融機構提供度身訂造的雲端運算服務，以低成本、高彈性、高可用、安全合規的方式助力金融客戶實現從傳統IT向雲端運算的轉型，全面提升其數碼化能力。

助降技術門檻省成本

科研方面，阿里雲秉持自主研發的理念，已推出雲原生數據庫PolarDB、雲服務器ECS（Elastic Computer Service）等產品，為金融機構的數碼轉型提供底層保障。我們亦深明金融客戶對於安全合規的高要求，曾主動邀請羅兵咸永道會計師事務所（PwC）對阿里雲在香港提供的一系列公有雲服務，包括雲端計算、資訊傳輸和雲端安全等進行獨立鑑證，結果表明阿里雲產品及服務相關的內控措施設計得宜。

為助力中小型金融機構的數碼轉型，阿里雲亦不留餘力地研發了一系列低成本的產品和解決方案。我們不久前在香港市場推出「雲行情」產品，為券商、銀行、私募基金、信託、互聯網資訊和金融科技公司等提供實時股票、期貨、衍生產品、指數等多種金融市場行情數據服務，協助金融客戶更好制定其全球資產管理服務。針對以往企業獲取行情數據的幾大痛點，包括向交易所申請數據產品使用牌照帶來的高昂費用、按照數據接口標準進行接入導致的技術難題等，「雲行情」以即插即用的一站式解決方案，有效降低中小型金融機構整合行情資訊的技術門檻，同時亦大幅減少企業獲取行情數據的費用和時間成本。

撰文：劉彬星 阿里雲智能港澳及菲律賓區域總經理

【關於作者】

多角度分析影響全球科技及電商行業的重大趨勢，解構雲端技術及數據智能（Data Intelligence）等新興科技的最新發展，正如何重塑數碼經濟所需的基礎設施，進而改變企業的營商思維及市場生態。