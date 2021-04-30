疫後數碼化轉型加速　基金大戶看好趨勢持續

早在疫情爆發之前，數碼化轉型的趨勢已經出現，而在新冠疫情爆發後，其發展速度更急劇加速。國際顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）早前的一項調查發現，企業將其客戶互動、供應鏈互動以及內部營運的數碼化的發展進度較原定加快3至4年，而數碼產品或依賴數碼技術的產品佔企業投資組合的比例提前達到7年後的水平。

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雖然近來世界各地都開始疫苗接種，令大家憧憬疫情陰霾快將消散，加上科技股近期受債息上升及股份輪轉等因素影響而表現沉寂，但不少基金公司都相信企業愈來愈重視數碼化轉型，料相關趨勢在疫後仍然蓬勃。

數碼化轉型只是開始

疫情推動企業數碼化轉型的例子俯拾皆是：有本地中資銀行升級視像會議及電話系統，讓員工可隨時隨地啟動及加入會議，解決因限聚人數而未能進行面對面會議的問題；物流行業也迎來數碼轉型新常態，由於全球口罩需求急升增加物流需求，有物流公司與軟件公司合作，採用雲端供應鏈分析方案，以透過雲端系統追踨出貨情況及商品運送進度，令庫存管理更方便。

富蘭克林鄧普頓大中華區零售業務總監黃德泰指出，數碼化轉型主題是關於運用軟件及數據來更有效理解客戶、業務流程及技術，從而在根本上改變業務運作模式。即使各地民眾大規模接種疫苗及經濟回復正常，但相信數碼化轉型趨勢只是剛剛開始。

雲端在疫情後具長期發展空間

資產管理公司駿利亨德森（Janus Henderson）相信，現時商界踏入更「主動」數碼部署階段，混合模式的遙距辦公會日漸普及，加上愈來愈多商業交易在網上進行，管理層需要調整本身業務模式，方能在新環境下茁壯成長，而實現此類過程的改變可能需要數年時間，故此近期遙距雲端服務需求飆升絕不會曇花一現。事實上，雲端的滲透率仍然只佔潛在市場不足四分之一，認為其在疫後仍是具長期發展空間的投資主題。

網絡資料保安更受重視

在全球在疫情處於禁足狀態下，人們都要在家中工作及購物，加強資料保安更為受到重視。安盛投資管理環球主題策略主管Tom Riley指出，比起在傳統辦公室，家居有着成千上萬個網絡終端點，這會令公司的網絡可能更容易受到攻擊。為了讓人們可以用安全穩妥、合理可靠的方式在家工作，企業對支持這一切的資訊科技基建投入大量資金。隨着對5G、雲端及物聯網技術的需求增長，企業需要嶄新的保安產品。即使疫情消退，目前的數碼化和保安水平也將維持不變。

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責任編輯：梁宇碩、鄭樂怡

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