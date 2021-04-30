Montblanc向萬里長城致敬推珍藏墨水筆　巨龍盤繞加內藏音樂盒屬珍藏級別

電腦普及化，大家使用筆的次數已經大幅減少下來，但縱使如此，筆者亦相信書寫工具並不會因此而遭受淘汰，當中Montblanc更將筆提升為可供珍藏的藝術品，最近更以中國的萬里長城為靈感，推出High Artistry系列向萬里長城致敬系列。

▲ 全球限量1枝的《High Artistry系列向萬里長城致敬》明．龍吟萬里墨水筆。（$15,413,000/圖片由品牌提供）

▲ 鏤空手工雕刻Au 750實金筆蓋筆端鑲嵌一顆4.69卡明亮式切割鑽石。（圖片由品牌提供）

集音樂盒於一身的龍筆

整枝墨水筆的筆身被彩色瑰麗的龍纏繞著，厲害的地方是它內藏一個微型音樂盒，音樂盒演奏的音樂係源於編鐘的聲音，目的是為了中國禮儀和宮廷音樂所使用的傳統皇家樂器致敬，加上鏤空雕刻筆蓋如龍爪緊握著鑽石。單是集結以上工藝，難怪售價非比尋常。

▲ 全球限量88枝的《High Artistry系列向萬里長城致敬》秦．經文緯武墨水筆。（$395,000/圖片由品牌提供）

兵馬俑之筆

秦始皇是中國歷史上的第一位皇帝，向萬里長城致敬哪可以少了他？這一枝墨水筆設計靈感源來秦兵的甲胄，粗曠的表面質感令人聯想到秦代青銅器特有的粗糙表面。

筆身採用Au 750實白金製造，此外，筆蓋頂端飾以Montblanc詮釋的墨盒設計，並經黑色PVD鍍膜處理的中文字搭配紅色亮漆內嵌層，這一種處理手法同是來自國古代用於繕寫與描繪的竹簡。至於卡拉哈里碧玉製的筆身環鐫刻圖案，其設計靈感源於烽火戲諸侯的故事。

▲ 《High Artistry系列向萬里長城致敬》明．琺藍瑞彩墨水筆，全球限量5枝。（$ 4,347,500/圖片由品牌提供）

▲ 鏤空設計筆頭透出鑲嵌於內部的1.8卡明亮式切割鑽石。（圖片由品牌提供）

明朝彩繪

來自明朝彩繪琺瑯花瓶為靈感的墨水筆，可說是整個High Artistry向萬里長城致敬系列中色彩最豐富的一枝。Montblanc使用掐絲琺瑯和內填琺瑯工藝，直接令人聯想到明代彩繪琺瑯花瓶，而鏤空和手工雕刻的筆蓋頂端靈感源於皇帝的冕冠，不得不提的是鏤空設計筆頭透出鑲嵌於內部的1.8卡明亮式切割鑽石。

筆尾的毛筆採用松鼠毛製作，並塗覆半透明亮漆加以固定。有趣的是此部分可以換成真正的毛筆，因此書寫工具可以當作中國的毛筆使用。至於應用卡拉哈里碧玉製作的可旋轉筆身環，筆上的雕刻源於定城磚傳說，這也是眾多長城傳說其中之一。

▲ 《High Artistry系列向萬里長城致敬》Meisterstuck鏤空墨水筆，是整個系列最便宜的，但都要20多萬元。（圖片由品牌提供）

巨龍之筆

《High Artistry系列向萬里長城致敬》Meisterstuck鏤空限量版墨水筆，全球限量333枝，可說是整個系列的入門版，都索價仍須20多萬，Au 750實黃金鏤空外層就像一條龍，蜿蜒盤繞著Meisterstuck 149鋼筆，象徵長城蜿蜒屹立，守護著世代的老百姓。

鏤空外層鐫刻九龍圖騰，這在中國文化中被視為吉祥數字，象徵著魔力與權力，全球限量333枝。此外，外層下方的深紅色半透明亮漆底層營造出多層次的視覺效果。不得不提，黃金筆尖鐫刻塔樓的圖案，靈感源於長城上的烽火台，筆蓋頂端鑲飾珍珠母貝材質的Montblanc六角白星標誌。

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