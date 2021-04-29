五窮月真唔真？過去20年出現機會高達7成！

「五窮六絕七翻身」為港股自1980年代至今的一個投資金句，意即股市每逢在5月時都會開始跌市，並會在6月份迎來大跌，但及至7月份則會出現反彈。據了解，這是由於香港公司多在3月31日公布年度業績，並在隨後除淨，因此股價自然會在5月份出現回調，直至7月份派發中期股息為止。

究竟對港股來說，5月到底有幾「窮」？如果大家唔想「窮」，不如先看看以下數據，了解一下5月是否真的如此「窮」、6月又是否真的如此「絕」，再決定投資策略。

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■過去20年港股5月、6月份變幅■

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本網記者搜集過去20年恒生指數在5月及6月份的變動，發現「五窮月」出現的機會率高達7成，恒指5月份的表現在20年之間有14年都是呈下跌趨勢；近5年之中，更是有4年命中，機會率高達8成。「六絕月」出現的機會則較低，命中率只有45%，恒指6月份的表現在20年間只有9年是錄得跌勢。若果要數港股在20年間的5月及6份均錄跌勢的年份，則只有8年的表現是符合，命中率40%。

■過去20年港股「五窮六絕」命中率■

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當中，跌幅最勁的年份為2008年，先在5月份跌錄得4.7%跌幅，並在隨後6月份跌逾10%，應驗了「五窮六絕」之說，雖然當年此時間仍未爆發「金融海嘯」，但當時的外圍市況表現已不太明朗，環球市場亦在憂慮通脹失控，似乎已為之後8月浮現的金融海嘯埋下伏綫。

然而，09年隨即打破「五窮月」之說，當年5月份恒指大升17.1%，主要是因為當時外圍經濟前景改善，美股表現回勇，市場重拾樂觀的預期帶動港股升勢，恒指在當年5月底衝破萬八點大關，6月份更承接升勢，再升2%。

「五窮」有時未必見「六絕」，出現5月大跌，但6月回升的情況。港股在2012年5月曾大跌逾11%，為1998年亞洲金融風暴以來跌幅最大的5月，主要是受到歐債危機打擊及當年憧憬內地推大規模刺激經濟措施的期望落空所致。但當年6月份港股表現並沒有更絕，反而回升4.4%。

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今年「五窮六絕」的情況會否出現，則要留待隨後兩個月過後才會揭盅。不過，內地A股在下周一至下周三（5月3日至5日）為五一長假休市，因為中港股市的結算安排，港股通南向交易在今日（29日）起暫停5日，並將會在下周四（6日）隨A股同步復市。由於「北水」一直都是港股成交的重要力量，北水的流動多會對港股走勢帶來影響，因此不排除會為「五窮月」揭開序幕。

責任編輯：鄭樂怡

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