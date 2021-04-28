勞力士推新版Explorer腕錶　Ivan sir:舊裝隨時再升值必揀大橙針直針奶茶面

勞力士今年的年度新作已經曝光，當中的Explorer系列成為城中熱話，原因是設計不似大家預期，令不少勞迷大失所望。到底全新的Explorer I及Explorer II是否有升值潛力？舊裝Explorer的價格又會否受到影響？我們就請來舊裝勞力士專家Ivan Sir分析一下Explorer走勢。

▲ 木村拓哉當年拍攝《戀愛世紀》及《Hero》時經常配戴Explorer I而令腕錶人氣急升。（影片截圖）

今年是勞力士Explorer II誕生的50周年，因此大家都預測勞力士會為腕錶來個大改動，但結果令不少人都跌眼鏡，今年的確推出了新版Explorer I 及Explorer II，但在外觀上只作了微調。

▲ 新版Explorer I的錶殼由39毫米縮小為1953年首度出現時的36毫米版本。（湯炳強攝）

例如Explorer II的錶耳及跟錶耳相連的錶帶位置較上一代稍稍闊了，而黑面的橙針則由半黑半橙改為全橙針；被稱為「369」的Explorer I變化較為明顯，錶殼由39毫米縮小為1953年首度出現時的36毫米版本。不過兩款Explorer的性能都提升了，雙雙換入品牌的高性能機芯。

Explorer I 由木村帶起熱潮

其實說到較早時間，即當年木村（木村拓哉）年代，Explorer I 很受歡迎，Explorer II就斷斷續續，看看有沒有甚麼名人戴，有時會很hot，例如黎明戴白面就hot了一段時間，木村亦曾戴Explorer II。但在過去10多20年，Explorer I及II 並非運動錶主流。

Ivan Sir解釋說，Explorer I 後來推出39mm新款錶殼增大了都不是太受歡迎，從來沒有出現炒價，而大家對Explorer II 的反應也是一般，剛停產的型號「大白橙」也是近兩年的人氣才提升。

▲ 全新Explorer II錶盤上的特色箭頭形24小時指針和鐘點標記均塗上Chromalight夜光物料，精鋼版白色錶盤一款跟上一代的變化不大，而黑色錶盤一款最明顯是箭頭形橙針由半黑半橙改為全橙針。（各$66,400）（湯炳強攝）

既然如此，全新Explorer I 及II 是否有升值潛力？Ivan Sir這樣預測︰

Explorer I 的變化較大，由39mm減至從前36mm的man size，我估計目的是照顧喜歡小巧錶的市場以及女士。定價5萬元比以前平，我估計未必會炒得很厲害，因為似乎未有太多男士接受到36mm，但我相信很多女士會買，可能由5萬元炒至5萬多6萬，金鋼就較難推敲，因為這是個新款。 Explorer II 方面，它的定價不算很貴，6萬多跟舊款差不多，因為『大白橙』停產，已經炒至10萬元以上，究竟新錶一開售會在此價位，抑或會高些低些實在難估計，或者跟停產的『大白橙』差不多價錢。」

Explorer舊裝隨時再升值

記得Ivan Sir經常說，每次勞力士推出新錶，就必然會影響該系列的舊裝錶價格，今次Explorer的出現又是否一樣？

▲ 60年代面世的1016 Explorer I推出時間頗長，直至1989年才停產，此腕錶屬1987、88年出廠的尾期款式，錶盤為「藥膏面」，採用Tritium粉面夜光，夜光數字及指示較白較粗，身價會隨夜光的變黃程度而提升。（$185,000）（湯炳強攝）

▲ 「369」Explorer I型號14270，錶殼直徑36mm，出產年份由1990年至1998年，木村拓哉當年在《戀愛世紀》中經常配戴而人氣急升，此枚舊裝錶序號為「P」頭，由Tritium改為藍綠LumiNova夜光面。（$66,800）（湯炳強攝）

先說Explorer II，因為系列今年50周年說了好幾年，我看到Explorer II的舊裝型號整體都有顯著升幅，例如90年代玻璃頭，白面黃夜光在過去3、4年前由5、6萬元升至現在10萬元。 如果再舊一點有80年代的奶面（奶茶色錶面），型號16550 cream dial腕錶，看到在拍賣及市場上有顯著升幅，由兩年前大約18萬升至現在的22、23萬；橙針更為明顯，型號1655尤其是直針，在這2、3年由20萬升至最貴30萬也被秒殺，當然狀態要很好，這是Explorer II普遍的現象。

至於Explorer I，Ivan Sir表示價格則是溫火上升，舊裝膠面型號1016在3數年前一枚約10萬元的錶，現在升至約15萬元；型號14270 90年代款式的升幅則視乎錶面，若果是Tritium T25面一代，而夜光已變黃的話，升幅可由從前3、4萬元升至現在逾6萬元。

必揀黃夜光及橙針、直針

不少人都喜歡買舊裝勞力士作為投資項目，如果想入手舊裝Explorer的話，Ivan Sir會建議哪個年代？

▲ 屬第一代的Explorer II型號1655，以大橙針為標記，40mm錶殼直徑，於1971及72年推出，其秒針被稱為「直針」（針頭不設夜光波點），相當罕有，橙針有機會褪色，但不影響腕錶價格。（$285,000）（湯炳強攝）

▲ 80年代推出的16550 Explorer II，40mm錶殼配，原先白色的錶盤變成奶茶色加上Tritium-25夜光顯示，下半部的兩行字被稱為「通渠」式設計，極罕款式。換上藍寶石玻璃錶鏡及square bezel錶圈，內置3085機芯，可透過Benz針調校日曆。（$200,000）（湯炳強攝）

▲ 16570 Explorer II是90年代款式，序號為「U」頭，40mm錶殼配以Tritium-25夜光顯示，時標的夜光及錶盤變色後狀態良好的話可令身價進一步提升，拍賣會上就曾以23萬元成交。（$98,000）（湯炳強攝）

我見多數人是找回36mm的Explorer I，最經典是型號14270早期的Tritium黃夜光面，或者是2000年左右的LumiNova版本；舊Explorer II最經典是橙針，市場上最多人追是第一期的直針straight hand。