五窮月到又要Sell in May？

踏入5月,無論中外,皆會對投資市場起戒心,事關耳邊總有聲音說甚麼「五窮六絕七翻身」或「Sell in May and go away」。相信大家都會好奇究竟有沒有根據?

規律仲係咪常規?

這個「規律」的出處,應該以英文版較有說服力。美國道瓊斯指數(Dow Jones Industrial Average) ,自1950年至2013年的5月至10月,平均回報只有0.3%,而同時段的11月至翌年4月,平均回報竟達7.5%。可見這個「規律」在過去幾十年的美股巿場,確有立足之地。所以「Sell in May and go away」的下一句是「But remember to come back in September」。

但如果把鏡頭聚焦過去5年,甚至10年的美股市場,跟着這個「常規」投資,肯定會錯過很多大牛市的入市時機。

有別於投機者的撈底心態,長綫投資者,尤其是基金投資者,更應該把投資信念放於更有把握的基礎上。

相信中美兩國,未來在不同領域都有互相角力現象,但最近舉行的40國領袖氣候峰會上,卻鮮有的表明相似立場。可見在這個議題上所引伸的投資機遇,是不容錯過的。

如果今年市場在5月真的出現調整,希望大家把握時機,為長綫投資作出一個好開始。

