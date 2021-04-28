五窮月到又要Sell in May？

踏入5月，無論中外，皆會對投資市場起戒心，事關耳邊總有聲音說甚麼「五窮六絕七翻身」或「Sell in May and go away」。相信大家都會好奇究竟有沒有根據？

規律仲係咪常規？

這個「規律」的出處，應該以英文版較有說服力。美國道瓊斯指數（Dow Jones Industrial Average) ，自1950年至2013年的5月至10月，平均回報只有0.3%，而同時段的11月至翌年4月，平均回報竟達7.5%。可見這個「規律」在過去幾十年的美股巿場，確有立足之地。所以「Sell in May and go away」的下一句是「But remember to come back in September」。

但如果把鏡頭聚焦過去5年，甚至10年的美股市場，跟着這個「常規」投資，肯定會錯過很多大牛市的入市時機。

有別於投機者的撈底心態，長綫投資者，尤其是基金投資者，更應該把投資信念放於更有把握的基礎上。

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相信中美兩國，未來在不同領域都有互相角力現象，但最近舉行的40國領袖氣候峰會上，卻鮮有的表明相似立場。可見在這個議題上所引伸的投資機遇，是不容錯過的。

如果今年市場在5月真的出現調整，希望大家把握時機，為長綫投資作出一個好開始。

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