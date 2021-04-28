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瑞銀調查：逾4成港投資者考慮在未來半年增持股票

個人增值 18:27 2021/04/28

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瑞銀調查：逾4成港投資者考慮在未來半年增持股票

瑞銀公布最新一季的《投資者情緒調查》，逾半香港投資者對未來6個月的股市抱持樂觀態度；逾4成香港投資者考慮增持股票；另有52%則表示維持原有資產組合。

【建構穩陣收息組合　4隻公用股畀你參考（附組合名單及入市價建議）：按此

調查同時發現，近半香港投資者對本港未來12個月的經濟發展抱持樂觀態度。而香港投資者認為首3個投資機遇分別是，後疫情時代下的亞洲房地產（72%）、受科技影響而轉型的行業（72%）和追求收益（68%）。而首3個憂慮為新冠肺炎疫情（57%）、醫療保健成本（55%）和網絡安全（52%）。

調查於3月下旬至4月中，就全球14個市場的2,850名投資者及1,150名企業家進行調查。現金在全球個人投資者的資產組合中佔22%，仍屬於偏高水平，惟逾4成投資者考慮在未來6個月增持股票。

值得留意的是，70%受訪投資者視科技轉型為未來6個月的首要投資主題。63%投資者認為可持續投資的投資前景潛力龐大，64%投資者認為股票是經濟復甦時作出分散投資的有效途徑。

瑞銀財富管理聯席總裁兼瑞銀集團歐洲、中東和非洲總裁Iqbal Khan表示，隨着經濟市場持續反彈，相信可持續投資和主題性投資將會是實踐投資組合多元化的重要渠道。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 理財快訊

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