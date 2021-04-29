為甚麼指數基金最適合退休規劃？

不知道把你的一生積蓄投資在甚麼地方？指數基金可能是答案。巴菲特（Warren Buffett）這樣的投資傳奇人物一直支持投資指數基金，如果你沒有好好利用，以下是幾個可讓你再想一想的原因。

1. 即時多元化

指數基金是投資於一籃子的股票。當你買入一隻指數基金時，可立即擁有數百間不同公司的一小部分。這種多樣化對於降低風險至關重要。如果你的帳戶只投資於一兩隻股票，你需要這些股票表現良好，否則你可能會失去你一生的積蓄。我們不能指望股市一定按預期發展，所以必須通過投資很多不同的東西以對冲我們的投資。這樣若一隻股票受到衝擊時，我們擁有的其他股票的話就可以作出彌補。指數基金比買入個股更容易、更便宜地實現多元化。

2. 無感情投資

指數基金經常會被推介給投資新手，因為你不需要知道很多如何挑選股票的知識也能取得成功。有些人嘗試押注下一個熱門股票，這個決定可能出錯，比如買入實際上毫無價值的股票，並在下跌後堅持一段時間時才賣出。

指數基金消除了個人選股的需要，因為它們提供了一系列知名、成熟的公司，這些公司經過了許多升跌。當然，這可能不會阻止所有投資決定不受情緒影響，但如果你是那種只想把錢投入某樣東西，而不用想太多，指數基金可讓你不用花太多時間就可有效投資。

3. 低費用

指數基金是被動管理的基金，這意味着基金經理不用亦不會揀選股票。他們會模仿相關市場指數進行投資，這代表着基金經理要做的工作較少。雖然基金中的股票會隨時間而變化，但指數基金的周轉率通常低於由基金經理自己選擇的股票的主動管理共同基金。因為維護基金所涉及的工作較少，你亦不必支付那麼多費用來擁有該基金。

所有共同基金（包括指數基金）都有費用比率，或你為擁有該基金而支付的年費。這通常是你資產的一個百分比，因此，如果你在基金中投資了100元，並且其費用比率為 1%，你將在當年支付1元。1%的支出比率聽起來可能沒那麼差，但它可能會變得昂貴，尤其是當你得到愈來愈多的資金投資於基金時。

指數基金的支出比率應低於1%，但港股中仍有不少高於1%，所以投資時要留意。而一些積極管理的基金的支出比率可能達到或超過2%。因此，即使在被動型指數基金和主動管理的共同基金在某年份的回報率相同的情況下，指數基金也會獲勝，因為你擁有它的費用較低。

4. 強力表現

指數基金的起起落落就像其他投資一樣，但往往優於許多積極管理的共同基金。巴菲特亦投資於S&P 500指數基金。不過，縱使在10年內的表現好過不少對冲基金，但要明白並不總是一路領先。從歷史來看，美股及港股指數基金長綫年度回報可取得8%至10%。

任何投資，你必須願意接受一些風險，並相信從長遠來看，你會增加你的財富。雖然過去表現不是未來業績的指標，但要知道指數基金所基於的許多市場指數隨着時間的推移呈上升趨勢，這可以讓人放心。

如何開始投資指數基金



首先，你必須決定你希望投資於哪個指數；然後，你必須決定哪隻指數基金是最好的。這通常可以從成本考慮，查看基金的費用比率、投資最低限額、帳戶最低值和其他詳細資訊，以決定哪一個適合你。一旦找到了一個你喜歡的基金，你只需要投入一些錢，坐下來，看着它增長。

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